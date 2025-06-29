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Головна Мода Який жакет буде трендовим завжди — не пошкодуєте про цей вибір

Який жакет буде трендовим завжди — не пошкодуєте про цей вибір

Ua en ru
Дата публікації: 29 червня 2025 09:19
Жакет, що не вийде з моди — інвестиція на сезон вперед
Дівчина в жакеті. Фото: Freepik
Ключові моменти Ідеї образів з лляним жакетом

Лляний жакет — це база, яка підійде не на один сезон. Його можна комбінувати зі штанами, сукнями чи шортами, а образи з цим елементом гардероба підійдуть на теплу чи холодну погоду. Лляний жакет не має конкурентів завдяки легкій і повітряній фактурі та стане найкращою модною інвестицією.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ідеї образів з лляним жакетом

Ідеальний образ на літо — мініспідниця, майка та лляний жакет. Доповнити аутфіт можна трендовою хустинкою, об'ємними аксесуарами та стриманою сумкою. Додайте акцентні в'єтнамки, які цього літа просто на піку популярності, і неперевершений образ готовий.

Ідеї образів з лляним жакетом
Образ з мініспідницею, майкою та лляним жакетом. Фото з Instagram

Ще один жіночний та елегантний лук на літо — короткі шорти та лляний піджак. До них пасуватиме базова біла футболка, а цікавішим образ зроблять масивні прикраси. Так можна піти як на роботу, так й на романтичну зустріч в ресторані.

Ідеї образів з лляним жакетом
Лляний піджак та шорти. Фото з Instagram

Базовий образ на літо — лляний піджак, біла майка та світлі джинси. Це комбо точно матиме стильний вигляд, а одягнути його можна будь-куди. Аби аутфіт був елегантнішим, оберіть взуття на підборах.

Ідеї образів з лляним жакетом
Лляний піджак та джинси. Фото з Instagram

На щодень ідеально підійде образ у світлих пастельних тонах. Оберіть лляний жакет бежевого кольору, білі штани вільного крою та світлу футболу. Додайте стриману маленьку сумку через плече та кросівки. В такому аутфіті ви будете не тільки мати стильний вигляд, а й почуватись комфортно. 

Ідеї образів з лляним жакетом
Світлий образ з лляним жакетом. Фото з Instagram

Поєднувати лляний жакет можна й з шортами-бермудами, сукнями чи спідницями. Обирайте нейтральні відтінки, якщо хочете базову річ, чи яскраві кольори, якщо хочете, аби ваші образи привертали увагу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які джинси цього літа будуть універсальними та підійдуть на щодень.

Також ми розповідали про те, які речі з 70-х знову повернулись в моду та будуть популярними цього літа.

літо мода одяг тренди стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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