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Главная Мода Какой жакет будет трендовым всегда — не пожалеете об этом выборе

Какой жакет будет трендовым всегда — не пожалеете об этом выборе

Ua en ru
Дата публикации 29 июня 2025 09:19
Жакет, который не выйдет из моды — инвестиция на сезон вперед
Девушка в жакете. Фото: Freepik
Ключові моменти Идеи образов с льняным жакетом

Льняной жакет — это база, которая подойдет не на один сезон. Его можно комбинировать с брюками, платьями или шортами, а образы с этим элементом гардероба подойдут на теплую или холодную погоду. Льняной жакет не имеет конкурентов благодаря легкой и воздушной фактуре и станет лучшей модной инвестицией.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Идеи образов с льняным жакетом

Идеальный образ на лето — мини-юбка, майка и льняной жакет. Дополнить аутфит можно трендовым платком, объемными аксессуарами и сдержанной сумкой. Добавьте акцентные вьетнамки, которые этим летом просто на пике популярности, и непревзойденный образ готов.

Ідеї образів з лляним жакетом
Образ с мини-юбкой, майкой и льняным жакетом. Фото из Instagram

Еще один женственный и элегантный лук на лето — короткие шорты и льняной пиджак. К ним подойдет базовая белая футболка, а более интересным образ сделают массивные украшения. Так можно пойти как на работу, так и на романтическую встречу в ресторане.

Ідеї образів з лляним жакетом
Льняной пиджак и шорты. Фото из Instagram

Базовый образ на лето — льняной пиджак, белая майка и светлые джинсы. Это комбо точно будет выглядеть стильно, а надеть его можно куда угодно. Чтобы аутфит был более элегантным, выберите обувь на каблуках.

Ідеї образів з лляним жакетом
Льняной пиджак и джинсы. Фото из Instagram

На каждый день идеально подойдет образ в светлых пастельных тонах. Выберите льняной жакет бежевого цвета, белые брюки свободного кроя и светлую футболку. Добавьте сдержанную маленькую сумку через плечо и кроссовки. В таком аутфите вы будете не только стильно выглядеть, но и чувствовать себя комфортно.

Ідеї образів з лляним жакетом
Светлый образ с льняным жакетом. Фото из Instagram

Сочетать льняной жакет можно и с шортами-бермудами, платьями или юбками. Выбирайте нейтральные оттенки, если хотите базовую вещь, или яркие цвета, если хотите, чтобы ваши образы привлекали внимание.

Напомним, ранее мы писали о том, какие джинсы этим летом будут универсальными и подойдут на каждый день.

Также мы рассказывали о том, какие вещи из 70-х снова вернулись в моду и будут популярными этим летом.

лето мода одежда тренды стиль
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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