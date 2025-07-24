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Головна Мода Ви теж це бачили — для чого насправді “Х” на спині піджака

Ви теж це бачили — для чого насправді “Х” на спині піджака

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 10:22
Для чого насправді “Х” на спині піджака — це далеко не декор
Чоловік в піджаку. Фото: Freepik

Придбати новий костюм чи пальто — це завжди особливий момент. Річ нова, стильна, додає впевненості у собі. Але нерідко після покупки ви помічаєте дещо дивне: кишені зашиті, на спині — хрестоподібний шов, а сам виріб ніби не зовсім "сідає" по фігурі. Не поспішайте розчаровуватись — це не дефект і не халатність виробника. Це деталі, які варто знати, щоб ваш новий одяг мав ідеальний вигляд.

Відомий інфлюенсер зі стилю Паркер Йорк Сміт поділився цікавою деталлю з цього приводу в YouTube.

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Відомий стиліст Паркер Йорк Сміт неодноразово звертав увагу на ці нюанси, пояснюючи їх навіть досвідченим модникам.

Зніміть етикетку з рукава

Більшість класичних піджаків та пальт мають фірмову бирку, пришиту до рукава. Її часто залишають помилково, вважаючи частиною дизайну. Насправді вона потрібна лише для зберігання і продажу. Після покупки обовʼязково зніміть її. Костюм одразу буде мати інакший вигляд.

Розпоріть зашиті кишені

У нових речах кишені часто спеціально зашивають — щоб уникнути деформації під час транспортування. Це нормальна практика у світі класичного одягу. Якщо ви плануєте користуватись кишенями — акуратно розпоріть стібки. Якщо ж вам ближче гладкий, лаконічний вигляд — можна залишити як є. Але знати про цей момент варто кожному.

Нові речі потребують особливо підходу
Кишеня. Фото: Freepik

Видаліть декоративний хрест на спині

Хрестоподібний шов у нижній частині спинки піджака — ще одна тимчасова деталь, яка допомагає зберегти форму шліц (розрізів). Вони потрібні для зручності руху, але не працюють належним чином, поки зашиті. Щойно ви видалите цей шов, виріб краще "сяде" по фігурі, рухи стануть вільнішими, а загальний вигляд — значно презентабельнішим.

Раніше ми писали про те, які тренди прийшли до нас ніби з 3025 року.

Також ми повідомляли про жакет, який у всі сезони залишається актуальним.

мода тренди речі цікаві факти стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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