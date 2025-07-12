Модні тренди ніби з 3025 — образи, що випереджають час

Мода майбутнього — тренди, які ніби прибули з 3025 року
Цього літа модниць вразили кілька образів та трендів, які випереджають час. Вони настільки новаторські, що так зважиться одягнутись далеко не кожна. З першого погляду здається, що ці тренди ніби потрапили в наш час з далекого майбутнього.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Незвичні тренди в моді
Шорти-трусики
Найнезвичнішим трендом цього літа стали шорти-трусики. Модниці просто втратили голову через новинку від Miu Miu. Образ з ними має незвичний вигляд, на який зважиться не кожна. Такий варіант — ніби з майбутнього. Відчутний бунтарський дух та хіпстерський крій підійдуть справжнім сміливицям.
Чоботи в літніх образах
Ще одним несподіваним фаворитом модниць стали чоботи влітку. Їх носять з короткими спідницями, майками чи сукнями. Такий стиль незвичний й дещо неочікуваний для жаркої погоди, але чого не зробиш заради стильного образу.
Сукня-павутинка
Справжній фурор у моді зробила й сукня-павутинка. Якщо раніше такий одяг підходив для пляжу, то зараз прозору сукню можна одягнути будь-куди. Такий стиль підійде тим, хто любить виділятись й експериментувати, адже відвертий образ з цією сукнею не залишить вас без уваги.
Ці тренди мають незвичний вигляд й точно виділять вас серед інших. Вони дійсно створюють враження моди, яка ніби нагрянула до нас з 3025 року.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сукня стала найпопулярнішою моделлю цього літа.
Також ми розповідали про те, які дві пари взуття з 80-х стали популярними в цьому сезоні.
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