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Головна Мода Мода майбутнього — тренди, які ніби прибули з 3025 року

Мода майбутнього — тренди, які ніби прибули з 3025 року

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 18:09
Модні тренди ніби з 3025 — образи, що випереджають час
Стильний образ. Фото: Freepik

Цього літа модниць вразили кілька образів та трендів, які випереджають час. Вони настільки новаторські, що так зважиться одягнутись далеко не кожна. З першого погляду здається, що ці тренди ніби потрапили в наш час з далекого майбутнього.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Шорти-трусики

Найнезвичнішим трендом цього літа стали шорти-трусики. Модниці просто втратили голову через новинку від Miu Miu. Образ з ними має незвичний вигляд, на який зважиться не кожна. Такий варіант — ніби з майбутнього. Відчутний бунтарський дух та хіпстерський крій підійдуть справжнім сміливицям.

Незвичні тренди цього літа
Шорти-трусики. Фото: Miu Miu

Чоботи в літніх образах

Ще одним несподіваним фаворитом модниць стали чоботи влітку. Їх носять з короткими спідницями, майками чи сукнями. Такий стиль незвичний й дещо неочікуваний для жаркої погоди, але чого не зробиш заради стильного образу.

Незвичні тренди цього літа
Літній образ з чоботами. Фото з Instagram

Сукня-павутинка

Справжній фурор у моді зробила й сукня-павутинка. Якщо раніше такий одяг підходив для пляжу, то зараз прозору сукню можна одягнути будь-куди. Такий стиль підійде тим, хто любить виділятись й експериментувати, адже відвертий образ з цією сукнею не залишить вас без уваги.

Незвичні тренди цього літа
Сукня-павутинка. Фото з Instagram

Ці тренди мають незвичний вигляд й точно виділять вас серед інших. Вони дійсно створюють враження моди, яка ніби нагрянула до нас з 3025 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сукня стала найпопулярнішою моделлю цього літа.

Також ми розповідали про те, які дві пари взуття з 80-х стали популярними в цьому сезоні.

мода одяг тренди стиль штани
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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