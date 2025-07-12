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Главная Мода Мода будущего — тренды, которые будто прибыли из 3025 года

Мода будущего — тренды, которые будто прибыли из 3025 года

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 18:09
Модные тренды будто из 3025 — образы, опережающие время
Стильный образ. Фото: Freepik

Этим летом модниц поразили несколько образов и трендов, которые опережают время. Они настолько новаторские, что так решится одеться далеко не каждая. С первого взгляда кажется, что эти тренды будто попали в наше время из далекого будущего.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Шорты-трусики

Самым необычным трендом этого лета стали шорты-трусики. Модницы просто потеряли голову из-за новинки от Miu Miu. Образ с ними выглядит необычно, на который решится не каждая. Такой вариант — будто из будущего. Ощутимый бунтарский дух и хипстерский крой подойдут настоящим смельчакам.

Незвичні тренди цього літа
Шорты-трусики. Фото: Miu Miu

Сапоги в летних образах

Еще одним неожиданным фаворитом модниц стали сапоги летом. Их носят с короткими юбками, майками или платьями. Такой стиль необычный и несколько неожиданный для жаркой погоды, но чего не сделаешь ради стильного образа.

Незвичні тренди цього літа
Летний образ с сапогами. Фото из Instagram

Платье-паутинка

Настоящий фурор в моде произвело и платье-паутинка. Если раньше такая одежда подходила для пляжа, то сейчас прозрачное платье можно надеть куда угодно. Такой стиль подойдет тем, кто любит выделяться и экспериментировать, ведь откровенный образ с этим платьем не оставит вас без внимания.

Незвичні тренди цього літа
Платье-паутинка. Фото из Instagram

Эти тренды имеют необычный вид и точно выделят вас среди других. Они действительно создают впечатление моды, которая будто нагрянула к нам из 3025 года.

Напомним, ранее мы писали о том, какое платье стало самой популярной моделью этого лета.

Также мы рассказывали о том, какие две пары обуви из 80-х стали популярными в этом сезоне.

мода одежда тренды стиль штаны
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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