Что за боди было на Ирине Пономаренко в 9 выпуске "Холостяка" — фото и цена

Ирины Пономаренко. Фото: скриншот видео

Девятый выпуск "Холостяка-14" с Тарасом Цымбалюком запомнился фанатам не только напряженным моментом с розой для Ирины Пономаренко. Внимание зрителей привлекла еще одна деталь — ее нестандартный образ, который снова вызвал обсуждение.

что привлекло внимание зрителей на этот раз.

Ирина Пономаренко давно не из тех участниц, которые теряются на фоне других. Она последовательно строит образ девушки, которой важно выделяться — не громкими словами, а деталями. Одежда для нее не просто часть образа, а способ заявить о себе. В девятом выпуске это было особенно заметно.

Боди Ирины Пономаренко из 9 выпуска "Холостяка-14"

В новом выпуске Ирине показала свое черное боди, которое сразу вызвало вопросы у зрителей. Вещь имеет достаточно лаконичный вид, но вместе с тем и необычный нюанс: отдельное отверстие для большого пальца. И это не декоративный вырез, а продуманный элемент кроя, который меняет восприятие всей вещи.

Боди Пономаренко. Фото: скрииншот видео

Именно эта деталь и стала поводом для обсуждений в соцсетях. Фанаты не только обратили внимание на боди, но и напрямую спросили Ирину, где она его приобрела. В ответ участница назвала украинский бренд HLÁDYSH.

Ирина отвечает на вопросы фанатов. Скриншот из Instagram Пономаренко

Цена боди — 3500 гривен. Информация быстро разошлась среди поклонников шоу, а сама вещь стала еще одним примером того, как Ирина умеет заинтересовать без чрезмерной демонстративности.

Черный цвет для Пономаренко — очевидно удачный выбор. В этом образе он лишь в который раз подчеркивает ее характер и уверенность в себе. Неудивительно, что на этот раз Ирина получила столько комплиментов.

