Что за боди было на Ирине Пономаренко в 9 выпуске "Холостяка" — фото и цена

Вещь Ирины Пономаренко, что заинтересовала фанатов "Холостяка-14"
Девятый выпуск "Холостяка-14" с Тарасом Цымбалюком запомнился фанатам не только напряженным моментом с розой для Ирины Пономаренко. Внимание зрителей привлекла еще одна деталь — ее нестандартный образ, который снова вызвал обсуждение.
Ирина Пономаренко давно не из тех участниц, которые теряются на фоне других. Она последовательно строит образ девушки, которой важно выделяться — не громкими словами, а деталями. Одежда для нее не просто часть образа, а способ заявить о себе. В девятом выпуске это было особенно заметно.
Боди Ирины Пономаренко из 9 выпуска "Холостяка-14"
В новом выпуске Ирине показала свое черное боди, которое сразу вызвало вопросы у зрителей. Вещь имеет достаточно лаконичный вид, но вместе с тем и необычный нюанс: отдельное отверстие для большого пальца. И это не декоративный вырез, а продуманный элемент кроя, который меняет восприятие всей вещи.
Именно эта деталь и стала поводом для обсуждений в соцсетях. Фанаты не только обратили внимание на боди, но и напрямую спросили Ирину, где она его приобрела. В ответ участница назвала украинский бренд HLÁDYSH.
Цена боди — 3500 гривен. Информация быстро разошлась среди поклонников шоу, а сама вещь стала еще одним примером того, как Ирина умеет заинтересовать без чрезмерной демонстративности.
Черный цвет для Пономаренко — очевидно удачный выбор. В этом образе он лишь в который раз подчеркивает ее характер и уверенность в себе. Неудивительно, что на этот раз Ирина получила столько комплиментов.
