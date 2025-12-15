Видео
Вещь Ирины Пономаренко, что заинтересовала фанатов "Холостяка-14"

Вещь Ирины Пономаренко, что заинтересовала фанатов "Холостяка-14"

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 11:19
Что за боди было на Ирине Пономаренко в 9 выпуске "Холостяка" — фото и цена
Ирины Пономаренко. Фото: скриншот видео

Девятый выпуск "Холостяка-14" с Тарасом Цымбалюком запомнился фанатам не только напряженным моментом с розой для Ирины Пономаренко. Внимание зрителей привлекла еще одна деталь — ее нестандартный образ, который снова вызвал обсуждение.

Сайт Новини.LIVE расскажет, что привлекло внимание зрителей на этот раз.

Читайте также:

Ирина Пономаренко давно не из тех участниц, которые теряются на фоне других. Она последовательно строит образ девушки, которой важно выделяться — не громкими словами, а деталями. Одежда для нее не просто часть образа, а способ заявить о себе. В девятом выпуске это было особенно заметно.

Боди Ирины Пономаренко из 9 выпуска "Холостяка-14"

В новом выпуске Ирине показала свое черное боди, которое сразу вызвало вопросы у зрителей. Вещь имеет достаточно лаконичный вид, но вместе с тем и необычный нюанс: отдельное отверстие для большого пальца. И это не декоративный вырез, а продуманный элемент кроя, который меняет восприятие всей вещи.

Учасниця "Холостяк-9" показала стильне боді
Боди Пономаренко. Фото: скрииншот видео

Именно эта деталь и стала поводом для обсуждений в соцсетях. Фанаты не только обратили внимание на боди, но и напрямую спросили Ирину, где она его приобрела. В ответ участница назвала украинский бренд HLÁDYSH.

Фанати Пономаренко хочуть таке ж боді
Ирина отвечает на вопросы фанатов. Скриншот из Instagram Пономаренко

Цена боди — 3500 гривен. Информация быстро разошлась среди поклонников шоу, а сама вещь стала еще одним примером того, как Ирина умеет заинтересовать без чрезмерной демонстративности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черный цвет для Пономаренко — очевидно удачный выбор. В этом образе он лишь в который раз подчеркивает ее характер и уверенность в себе. Неудивительно, что на этот раз Ирина получила столько комплиментов.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
