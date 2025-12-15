Відео
Головна Мода Річ Ірини Пономаренко, яка зацікавила фанатів «Холостяка-14»

Річ Ірини Пономаренко, яка зацікавила фанатів «Холостяка-14»

Дата публікації: 15 грудня 2025 11:19
Що за боді було на Ірині Пономаренко у 9 випуску «Холостяка» — фото та ціна
Ірини Пономаренко. Фото: скриіншот відео

Дев’ятий випуск "Холостяка-14" з Тарасом Цимбалюком запам’ятався фанатам не лише напруженим моментом з розою для Ірини Пономаренко. Увагу глядачів привернула ще одна деталь — її нестандартний образ, який знову викликав обговорення.

Сайт Новини.LIVE розповість, що привернуло увагу глядачів цього разу.

Ірина Пономаренко давно не з тих учасниць, які губляться на фоні інших. Вона послідовно будує образ дівчини, якій важливо вирізнятися — не гучними словами, а деталями. Одяг для неї не просто частина образу, а спосіб заявити про себе. У дев’ятому випуску це було особливо помітно.

Боді Ірини Пономаренко з 9 випуску "Холостяка-14"

У новому випуску Ірині показала своє чорне боді, яке одразу викликало запитання у глядачів. Річ має досить лаконічний вигляд, але разом з тим й незвичний нюанс: окремий отвір для великого пальця. І це не декоративний виріз, а продуманий елемент крою, який змінює сприйняття всієї речі.

Учасниця "Холостяк-9" показала стильне боді
Боді Пономаренко. Фото: скриіншот відео

Саме ця деталь і стала приводом для обговорень у соцмережах. Фанати не лише звернули увагу на боді, а й напряму запитали Ірину, де вона його придбала. У відповідь учасниця назвала український бренд HLÁDYSH.

Фанати Пономаренко хочуть таке ж боді
Ірина відповідає на питання фанатів. Скриншот з Instagram Пономаренко

Ціна боді — 3500 гривень. Інформація швидко розійшлася серед прихильників шоу, а сама річ стала ще одним прикладом того, як Ірина вміє зацікавити без надмірної демонстративності.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чорний колір для Пономаренко — очевидно вдалий вибір. У цьому образі він лише вкотре підкреслює її характер і впевненість в собі. Не дивно, що цього разу Ірина отримала стільки компліментів.

Раніше ми писали про те, яким манікюром вдалось вразити іншій учасниці шоу "Холостяк-14".

Також ми повідомляли, який образ Насті Каменських викликав палці реакції в мережі.

шоу Холостяк мода тренди речі стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
