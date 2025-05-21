Маникюр, который будет везде летом — успейте первой

Все салоны делают именно этот дизайн маникюра — новый nail-тренд
В этом сезоне мир красоты захватили оттенки воды — прозрачные, свежие, с легким намеком на мечту. Аквамариновый маникюр неожиданно, но уверенно оказался в центре внимания. Не нежно-розовый, не классический нюд, не фуксия — а именно сине-зеленый, будто солнечный свет пробивается сквозь морскую гладь.
Об этом пишет Vogue.
Почему стоит сделать именно этот цвет на ногтях
Он выглядит дорого, освежает образ и напоминает о лете даже в прохладный день. Аквамариновые ногти не новинка — их носили еще в нулевых, но теперь они вернулись совсем другими: более сложными, глубокими, глянцевыми, иногда с легким хромированным переливом. Теперь это уже не просто цвет, а настоящий образ.
Звездный мастер маникюра Том Бачик, которого обожают Дженнифер Лопес и Селена Гомес, придумал для этого тренда свое название — Aquamarine Angel Mani. Он добавил к нежному цвету немного блеска, и получился эффект "глазурованных" ногтей — будто поверхность воды в яркий полдень.
Нейл-арт с аквамарином тоже не отстает. Кто-то рисует волны, кто-то капли, кто-то просто играет с оттенками — и все это выглядит легко, современно, но при этом максимально женственно. Даже Кайли Дженнер уже заменила привычную белую полоску во френче на что-то между бэби-блу и аквамарином. И, честно, это выглядит оригинально.
К тому же аквамариновый маникюр прекрасно подчеркивает загар. Так что если вы уже мечтаете об отпуске или просто хотите "почувствовать лето" — это именно тот цвет, с которого стоит начать.
Видно, в сезоне весна-лето 2025 мы наконец-то увидим, как цвет воды станет новым олицетворением красоты — свежим, ярким и очень желанным.
Ранее мы писали о том, какой маникюр как магнит для денег, поэтому все его делают.
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