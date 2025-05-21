Манікюр, який буде скрізь влітку — встигніть першою

Гарні нігті. Фото: Freepik

Цього сезону світ краси захопили відтінки води — прозорі, свіжі, з легким натяком на мрію. Аквамариновий манікюр несподівано, але впевнено опинився в центрі уваги. Не ніжно-рожевий, не класичний нюд, не фуксія — а саме синьо-зелений, ніби сонячне світло пробивається крізь морську гладь.

Про це пише Vogue.

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Він має дорогий вигляд, освіжає образ і нагадує про літо навіть у прохолодний день. Аквамаринові нігті не новинка — їх носили ще в нульових, але тепер вони повернулися зовсім іншими: більш складними, глибокими, глянцевими, іноді з легким хромованим переливом. Тепер це вже не просто колір, а справжній образ.

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Зірковий майстер манікюру Том Бачік, якого обожнюють Дженніфер Лопес і Селена Гомес, придумав для цього тренду свою назву — Aquamarine Angel Mani. Він додав до ніжного кольору трохи блиску, і вийшов ефект "глазурованих" нігтів — ніби поверхня води в яскравий полудень.

Нейл-арт з аквамарином теж не пасе задніх. Хтось малює хвилі, хтось краплі, хтось просто грається з відтінками — і все це виглядає легко, сучасно, але при цьому максимально жіночно. Навіть Кайлі Дженнер вже замінила звичну білу смужку у френчі на щось між бебі-блу і аквамарином. І, чесно, це має оригінальний вигляд.

До того ж аквамариновий манікюр чудово підкреслює засмагу. Тож якщо ви вже мрієте про відпустку або просто хочете "відчути літо" — це саме той колір, з якого варто почати.

Аквамаринові нігті. Фото з Instagram

Видно, у сезоні весна-літо 2025 ми нарешті побачимо, як колір води стане новим уособленням краси — свіжим, яскравим і дуже бажаним.

Раніше ми писали про те, який манікюр як магніт для грошей, тому усі його роблять.

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