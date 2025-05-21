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Головна Мода Усі салони роблять саме цей дизайн манікюру — новий nail-тренд

Усі салони роблять саме цей дизайн манікюру — новий nail-тренд

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Дата публікації: 21 травня 2025 19:37
Манікюр, який буде скрізь влітку — встигніть першою
Гарні нігті. Фото: Freepik

Цього сезону світ краси захопили відтінки води — прозорі, свіжі, з легким натяком на мрію. Аквамариновий манікюр несподівано, але впевнено опинився в центрі уваги. Не ніжно-рожевий, не класичний нюд, не фуксія — а саме синьо-зелений, ніби сонячне світло пробивається крізь морську гладь.

Про це пише Vogue.

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Чому варто зробити саме цей колір на нігтях

Він має дорогий вигляд, освіжає образ і нагадує про літо навіть у прохолодний день. Аквамаринові нігті не новинка — їх носили ще в нульових, але тепер вони повернулися зовсім іншими: більш складними, глибокими, глянцевими, іноді з легким хромованим переливом. Тепер це вже не просто колір, а справжній образ.

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Зірковий майстер манікюру Том Бачік, якого обожнюють Дженніфер Лопес і Селена Гомес, придумав для цього тренду свою назву — Aquamarine Angel Mani. Він додав до ніжного кольору трохи блиску, і вийшов ефект "глазурованих" нігтів — ніби поверхня води в яскравий полудень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GELCARE® (@gelcare.official)

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Нейл-арт з аквамарином теж не пасе задніх. Хтось малює хвилі, хтось краплі, хтось просто грається з відтінками — і все це виглядає легко, сучасно, але при цьому максимально жіночно. Навіть Кайлі Дженнер вже замінила звичну білу смужку у френчі на щось між бебі-блу і аквамарином. І, чесно, це має оригінальний вигляд.

До того ж аквамариновий манікюр чудово підкреслює засмагу. Тож якщо ви вже мрієте про відпустку або просто хочете "відчути літо" — це саме той колір, з якого варто почати.

Колір нігтів, що закохує в себе з першого погляду
Аквамаринові нігті. Фото з Instagram

Видно, у сезоні весна-літо 2025 ми нарешті побачимо, як колір води стане новим уособленням краси — свіжим, яскравим і дуже бажаним.

Раніше ми писали про те, який манікюр як магніт для грошей, тому усі його роблять.

Також ми повідомляли про інші варіанти дизайнів манікюру на літо.

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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