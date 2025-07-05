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Главная Мода Универсальный образ из 2000-х снова в моде — база на лето

Универсальный образ из 2000-х снова в моде — база на лето

Ua en ru
Дата публикации 5 июля 2025 18:12
В тренды вернулся базовый образ из 2000-х — за что его полюбили модницы
Девушка в летнем образе. Фото: Freepik

Некоторые базовые вещи остаются в трендах не один год. Среди них — джинсы и белая футболка. Такое сочетание было на пике популярности в 2000-х и стало любимым выбором модниц в этом сезоне.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Идеи образов с джинсами и белой футболкой

Для стильного образа этим летом хватит всего двух вещей — белой футболки и джинсов. Это база, которая станет идеальным вариантом для тех, кто предпочитает комфорт. Попробуйте заправить верх в брюки, добавить массивные украшения и трендовые вьетнамки — это будет выглядеть стильно и подойдет всем.

Ідеї образів з джинсами та білою футболкою
Образ с джинсами, вьетнамками и белой футболкой. Фото из Instagram

Этим летом в моде также широкие джинсы, поэтому стоит присмотреться к ним. Белая футболка удачно будет сочетаться с baggi или палаццо. Дополнят этот тандем белые кроссовки и очки. Для летних прогулок такой аутфит — именно то, что нужно.

Ідеї образів з джинсами та білою футболкою
Образ с джинсами, кроссовками и белой футболкой. Фото из Instagram

Для более интересного образа на прохладную погоду к джинсам и белой футболке можно добавить рубашку. Выберите яркий вариант, который сделает ваш лук особенным. К нему подойдут романтические балетки, лоферы или элегантные босоножки.

Ідеї образів з джинсами та білою футболкою
Джинсы, белая футболка и рубашка. Фото из Instagram

Действительно, джинсы и белая футболка — это самая базовая формула удачного образа. Однако не забывайте добавлять акценты, чтобы аутфит выглядел интереснее. Экспериментируйте с обувью, аксессуарами или сумками.

Напомним, ранее мы писали о том, какая одна вещь сделает любой образ особенным.

Также мы рассказывали о том, что в моде снова джинсы из 70-х — образы с ними выглядят непревзойденно.

мода тренды Джинсы образ стиль
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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