В тренди повернувся базовий образ з 2000-х — за що його полюбили модниці

Дівчина в літньому образі. Фото: Freepik

Деякі базові речі залишаються в трендах не один рік. Серед них — джинси та біла футболка. Таке поєднання було на піку популярності у 2000-х і стало улюбленим вибором модниць цього сезону.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ідеї образів з джинсами та білою футболкою

Для стильного образу цього літа вистачить лише двох речей — білої футболки та джинсів. Це база, яка стане ідеальним варіантом для тих, хто віддає перевагу комфорту. Спробуйте заправити верх у штани, додати масивні прикраси та трендові в'єтнамки — це матиме стильний вигляд й пасуватиме усім.

Образ з джинсами, в'єтнамками та білою футболкою. Фото з Instagram

Цього літа в моді також широкі джинси, тому варто придивитися до них. Біла футболка вдало буде поєднуватись із baggi чи палаццо. Доповнять цей тандем білі кросівки та окуляри. Для літніх прогулянок такий аутфіт — саме те, що треба.

Образ із джинсами, кросівками та білою футболкою. Фото з Instagram

Для цікавішого образу на прохолоднішу погоду до джинсів та білої футболки можна додати сорочку. Оберіть яскравий варіант, який зробить ваш лук особливим. До нього пасуватимуть романтичні балетки, лофери чи елегантні босоніжки.

Джинси, біла футболка та сорочка. Фото з Instagram

Дійсно, джинси та біла футболка — це найбазовіша формула вдалого образу. Однак не забувайте додавати акценти, аби аутфіт мав цікавіший вигляд. Експериментуйте з взуттям, аксесуарами чи сумками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка одна річ зробить будь-який образ особливим.

Також ми розповідали про те, що у моді знову джинси з 70-х — образи з ними мають неперевершений вигляд.