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Головна Мода Не дрібниця — саме ця річ зробить будь-який образ особливим

Не дрібниця — саме ця річ зробить будь-який образ особливим

Ua en ru
Дата публікації: 2 липня 2025 09:21
Яка стильна деталь в одязі знову в моді — вирішує все
Дівчина в стильних шортах. Фото: Freepik

Літо 2025 має свій блиск і він металевий. Заклепки заполонили вулиці, Instagram-стрічки та серця модниць по всьому світу. Балетки, сумки, ремені, джинси, купальники й навіть шльопанці тепер прикрашені срібними або золотими акцентами, які роблять образи виразнішими без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповість про цей тренд детальніше.

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Як одна деталь вирішує в образі все

Цей тренд зʼявився несподівано, але захопив усіх миттєво. Почалося з одного яскравого аксесуара і понеслося: усе більше речей стало зʼявлятися з металевими деталями. Причина проста — заклепки не просто прикрашають, вони додають характеру. Навіть базовий лук із джинсами чи футболкою перетворюється, якщо в ньому є метал.

Як базовий лук перетворити на витвір мистецтва
Спідниця з заклепками. Фото з Instagram

Один купальник із ледь помітними срібними елементами і ви вже в центрі уваги. А пара звичайних сандаль із заклепками і ваш літній образ буде мати вдвічі дорожчий вигляд. Це простий і доступний спосіб зробити гардероб цікавішим, не витрачаючи цілий статок.

Взуття з заклепками мають особливий вигляд
Взуття з заклепками. Фото з Instagram

Не менш популярні й джинси з металевими швами — вони мають легкий вайб 2000-х, але водночас мають сучасний вигляд. Тканина стала трохи важчою, зате образ яскравішим і сміливішим.

Джинсами теж можна додати родзинки
Джинси з заклепками. Фото з Instagram

Отже, цього літа метал на одязі — це не про зухвалість, це про стиль. Якщо хочеться освіжити свій гардероб, то зверніть увагу на взуття, ремінь чи топ із блискучими елементами. Це дрібниця, яка змінює все.

Раніше ми писали про те, речі від яких українських брендів варті уваги цього року.

Також ми повідомляли, які речі з 70-х ще можуть знадобитись у 2025 році.

мода тренди речі стиль 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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