Яка стильна деталь в одязі знову в моді — вирішує все

Дівчина в стильних шортах. Фото: Freepik

Літо 2025 має свій блиск і він металевий. Заклепки заполонили вулиці, Instagram-стрічки та серця модниць по всьому світу. Балетки, сумки, ремені, джинси, купальники й навіть шльопанці тепер прикрашені срібними або золотими акцентами, які роблять образи виразнішими без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповість про цей тренд детальніше.

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Цей тренд зʼявився несподівано, але захопив усіх миттєво. Почалося з одного яскравого аксесуара і понеслося: усе більше речей стало зʼявлятися з металевими деталями. Причина проста — заклепки не просто прикрашають, вони додають характеру. Навіть базовий лук із джинсами чи футболкою перетворюється, якщо в ньому є метал.

Спідниця з заклепками. Фото з Instagram

Один купальник із ледь помітними срібними елементами і ви вже в центрі уваги. А пара звичайних сандаль із заклепками і ваш літній образ буде мати вдвічі дорожчий вигляд. Це простий і доступний спосіб зробити гардероб цікавішим, не витрачаючи цілий статок.

Взуття з заклепками. Фото з Instagram

Не менш популярні й джинси з металевими швами — вони мають легкий вайб 2000-х, але водночас мають сучасний вигляд. Тканина стала трохи важчою, зате образ яскравішим і сміливішим.

Джинси з заклепками. Фото з Instagram

Отже, цього літа метал на одязі — це не про зухвалість, це про стиль. Якщо хочеться освіжити свій гардероб, то зверніть увагу на взуття, ремінь чи топ із блискучими елементами. Це дрібниця, яка змінює все.

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