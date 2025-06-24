Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Новий тренд — чим лінива розкіш підкорила модниць

Новий тренд — чим лінива розкіш підкорила модниць

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 10:24
Чому всі заговорили про ліниву розкіш — стиль, який варто перейняти
Стильна дівчина. Фото: Freepik
Ключові моменти Що це за новий стиль такий

Щойно ми встигли вивчити, що таке тиха розкіш, як на горизонті вже новий модний напрям — лінива розкіш. І це звучить не менш привабливо, ніж має вигляд. М’який кашемір, ідеальний крій, спокійні кольори та повна свобода — ось що характеризує новий стиль.

Про це пише видання Who What Wear.

Реклама
Читайте також:

Що це за новий стиль такий

Лінива розкіш — це коли ви вдягаєтеся не для того, щоби справити враження, а щоб почуватись комфортно у своєму тілі. Це м’який светр, зручні штани і шкіряні мюлі на плоскій підошві, або довге пальто поверх базового костюму. Тут не буде кричущих логотипів чи блискучих деталей — усе заховане десь під підкладкою або в тканині.

Речі, які можна по різному комбінувати в образі
Стильний образ. Фото з Instagram

Якщо тиха розкіш — це про акуратну стилізацію, то лінива — про мінімальне втручання. Ви просто берете з шафи те, що подобається, і воно ідеально поєднується. Наприклад, можна створити білий тотал-лук, футболку-сукню поєднати з акцентною сумкою. Сорочка навипуск із палаццо теж як раз.

Суть у якості, комфорті та внутрішньому відчутті. Це стиль, який не потребує доказів. Він не виставляє багатство напоказ, але тонко натякає — тут є і смак, і кошти, і свобода вибору.

Лінива розкіш набуває популярності
Образ в стилі лінивої розкоші. Фото з Instagram

Образи в стилі лінивої розкоші можуть бути зовсім простими: монохромний костюм, мінімалістична сукня, об’ємна сорочка, біла панама і кросівки. Але кожна деталь має свій рівень елегантності — нічого зайвого, тільки те, що працює на вашу впевненість. Це мода, яка не біжить за трендами — вона живе своїм темпом. Вона не гучна, але й не надто стримана. Це втілення стилю для тих, хто вже знає, що гарне життя — це не завжди про зусилля, а часто про вміння розслабитися.

Стиль для тих, хто вміє розслаблятись
Мінімалістична сукня. Фото з Instagram

Одягайтеся так, ніби ви щойно прокинулися у своїй віллі на узбережжі. І не забувайте великі сонцезахисні окуляри — без яких цього літа нікуди.

Раніше ми писали про те, які речі з минулого року можна сміливо носити і цього сезону.

Також ми повідомляли, від яких речей модниці в захваті цього літа.

мода одяг тренди речі стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації