Чому всі заговорили про ліниву розкіш — стиль, який варто перейняти

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Щойно ми встигли вивчити, що таке тиха розкіш, як на горизонті вже новий модний напрям — лінива розкіш. І це звучить не менш привабливо, ніж має вигляд. М’який кашемір, ідеальний крій, спокійні кольори та повна свобода — ось що характеризує новий стиль.

Про це пише видання Who What Wear.

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Що це за новий стиль такий

Лінива розкіш — це коли ви вдягаєтеся не для того, щоби справити враження, а щоб почуватись комфортно у своєму тілі. Це м’який светр, зручні штани і шкіряні мюлі на плоскій підошві, або довге пальто поверх базового костюму. Тут не буде кричущих логотипів чи блискучих деталей — усе заховане десь під підкладкою або в тканині.

Стильний образ. Фото з Instagram

Якщо тиха розкіш — це про акуратну стилізацію, то лінива — про мінімальне втручання. Ви просто берете з шафи те, що подобається, і воно ідеально поєднується. Наприклад, можна створити білий тотал-лук, футболку-сукню поєднати з акцентною сумкою. Сорочка навипуск із палаццо теж як раз.

Суть у якості, комфорті та внутрішньому відчутті. Це стиль, який не потребує доказів. Він не виставляє багатство напоказ, але тонко натякає — тут є і смак, і кошти, і свобода вибору.

Образ в стилі лінивої розкоші. Фото з Instagram

Образи в стилі лінивої розкоші можуть бути зовсім простими: монохромний костюм, мінімалістична сукня, об’ємна сорочка, біла панама і кросівки. Але кожна деталь має свій рівень елегантності — нічого зайвого, тільки те, що працює на вашу впевненість. Це мода, яка не біжить за трендами — вона живе своїм темпом. Вона не гучна, але й не надто стримана. Це втілення стилю для тих, хто вже знає, що гарне життя — це не завжди про зусилля, а часто про вміння розслабитися.

Мінімалістична сукня. Фото з Instagram

Одягайтеся так, ніби ви щойно прокинулися у своїй віллі на узбережжі. І не забувайте великі сонцезахисні окуляри — без яких цього літа нікуди.

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