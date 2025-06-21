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Головна Мода Що буде в тренді цього літа — модниці в захваті від цих речей

Що буде в тренді цього літа — модниці в захваті від цих речей

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Дата публікації: 21 червня 2025 18:12
Модні тренди цього літа — п'ять речей, від яких модниці втрачають голову
Дівчата в красивому одязі. Фото: Freepik
Ключові моменти Головні тренди літа 2025

Літо в розпалі й модниці вже задали кілька основних трендів, що будуть популярними в цьому сезоні. Якщо досі в пошуку літніх речей, які будуть дійсно стильними, варто звернути увагу на п'ять головних тенденцій у моді.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Шарф на талії

Наймоднішим аксесуаром цього сезону став шарф. Модниці носять його на шиї, голові чи сумках, однак найстильнішим варіантом буде хустка на талії. Такий прийом зробить образ особливим та стильним.

Білі бермуди

Справжнім мастхевом стали бермуди. Цього літа супермодним є білий колір, тож варто віддати перевагу саме йому. Такі моделі мають стильний розслаблений вигляд та додають вишуканості.

Головні тренди літа 2025
Білі бермуди. Фото з Instagram

Картатий принт

Літо — пора квітів та смужок. Однак цього сезону несподівано фаворитом став й картатий принт. Образи з ним мають дуже свіжий вигляд та пасують чи не усім.

Мікрошорти

Знову на піку популярності мікрошорти. Такий елемент гардероба одягають найсміливіші модниці. Якщо ви любите ультракоротку довжину, обов'язково зверніть увагу на цю модель.

Головні тренди літа 2025
Образ з шортами. Фото з Instagram

Англійська вишивка

Цього літа модними є речі з ретро-вишивкою. Вони мають жіночний й ніжний вигляд. Особливо популярна англійська вишивка: бавовняні тканини, дрібні дірочки, легкість і романтика.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке літнє взуття пасує до всього. Воно має бути у кожної.

Також ми розповідали про те, що популярною цього літа буде сумка-відро. Її хочуть усі модниці.

мода одяг тренди поради стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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