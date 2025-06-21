Модные тренды этого лета — пять вещей, от которых модницы теряют голову

Девушки в красивой одежде. Фото: Freepik

Лето в разгаре и модницы уже задали несколько основных трендов, которые будут популярными в этом сезоне. Если до сих пор в поиске летних вещей, которые будут действительно стильными, стоит обратить внимание на пять главных тенденций в моде.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Шарф на талии

Самым модным аксессуаром этого сезона стал шарф. Модницы носят его на шее, голове или сумках, однако самым стильным вариантом будет платок на талии. Такой прием сделает образ особенным и стильным.

Белые бермуды

Настоящим мастхэвом стали бермуды. Этим летом супермодным является белый цвет, поэтому стоит отдать предпочтение именно ему. Такие модели имеют стильный расслабленный вид и добавляют изысканности.

Белые бермуды. Фото из Instagram

Клетчатый принт

Лето — пора цветов и полосок. Однако в этом сезоне неожиданно фаворитом стал и клетчатый принт. Образы с ним выглядят очень свежо и подходят едва ли не всем.

Микрошорты

Снова на пике популярности микрошорты. Такой элемент гардероба одевают самые смелые модницы. Если вы любите ультракороткую длину, обязательно обратите внимание на эту модель.

Образ с шортами. Фото из Instagram

Английская вышивка

Этим летом модными являются вещи с ретро-вышивкой. Они выглядят женственно и нежно. Особенно популярна английская вышивка: хлопковые ткани, мелкие дырочки, легкость и романтика.

Напомним, ранее мы писали о том, какая летняя обувь подходит ко всему. Она должна быть у каждой.

Также мы рассказывали о том, что популярной этим летом будет сумка-ведро. Ее хотят все модницы.