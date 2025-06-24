Почему все заговорили о ленивой роскоши — стиль, который стоит перенять

Стильная девушка. Фото: Freepik

Только мы успели изучить, что такое тихая роскошь, как на горизонте уже новое модное направление — ленивая роскошь. И это звучит не менее привлекательно, чем выглядит. Мягкий кашемир, идеальный крой, спокойные цвета и полная свобода — вот что характеризует новый стиль.

Об этом пишет издание Who What Wear.

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Что это за новый стиль такой

Ленивая роскошь — это когда вы одеваетесь не для того, чтобы произвести впечатление, а чтобы чувствовать себя комфортно в своем теле. Это мягкий свитер, удобные брюки и кожаные мюли на плоской подошве, или длинное пальто поверх базового костюма. Здесь не будет кричащих логотипов или блестящих деталей — все спрятано где-то под подкладкой или в ткани.

Стильный образ. Фото из Instagram

Если тихая роскошь — это про аккуратную стилизацию, то ленивая — про минимальное вмешательство. Вы просто берете из шкафа то, что нравится, и оно идеально сочетается. Например, можно создать белый тотал-лук, футболку-платье сочетать с акцентной сумкой. Рубашка навыпуск с палаццо тоже в самый раз.

Суть в качестве, комфорте и внутреннем ощущении. Это стиль, который не нуждается в доказательствах. Он не выставляет богатство напоказ, но тонко намекает — здесь есть и вкус, и средства, и свобода выбора.

Образ в стиле ленивой роскоши. Фото из Instagram

Образы в стиле ленивой роскоши могут быть совсем простыми: монохромный костюм, минималистичное платье, объемная рубашка, белая панама и кроссовки. Но каждая деталь имеет свой уровень элегантности — ничего лишнего, только то, что работает на вашу уверенность. Это мода, которая не бежит за трендами — она живет своим темпом. Она не громкая, но и не слишком сдержанная. Это воплощение стиля для тех, кто уже знает, что хорошая жизнь — это не всегда об усилиях, а часто об умении расслабиться.

Платье в стиле минимализма. Фото из Instagram

Одевайтесь так, будто вы только что проснулись в своей вилле на побережье. И не забывайте большие солнцезащитные очки, без которых этим летом никуда.

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