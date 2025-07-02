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Главная Мода Не мелочь — именно эта вещь сделает любой образ особенным

Не мелочь — именно эта вещь сделает любой образ особенным

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 09:21
Какая стильная деталь в одежде снова в моде — решает все
Девушка в стильных шортах. Фото: Freepik

Лето 2025 имеет свой блеск и он металлический. Заклепки заполонили улицы, Instagram-ленты и сердца модниц по всему миру. Балетки, сумки, ремни, джинсы, купальники и даже шлепанцы теперь украшены серебряными или золотыми акцентами, которые делают образы более выразительными без лишних усилий.

Новини.LIVE расскажет об этом тренде подробнее.

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Как одна деталь решает в образе все

Этот тренд появился неожиданно, но захватил всех мгновенно. Началось с одного яркого аксессуара и понеслось: все больше вещей стало появляться с металлическими деталями. Причина проста — заклепки не просто украшают, они добавляют характера. Даже базовый лук с джинсами или футболкой преображается, если в нем есть металл.

Як базовий лук перетворити на витвір мистецтва
Юбка с заклепками. Фото из Instagram

Один купальник с едва заметными серебряными элементами и вы уже в центре внимания. А пара обычных сандалий с заклепками и ваш летний образ будет выглядеть вдвое дороже. Это простой и доступный способ сделать гардероб интереснее, не тратя целое состояние.

Взуття з заклепками мають особливий вигляд
Обувь с заклепками. Фото из Instagram

Не менее популярны и джинсы с металлическими швами — они имеют легкий вайб 2000-х, но при этом выглядят современно. Ткань стала немного тяжелее, зато образ ярче и смелее.

Джинсами теж можна додати родзинки
Джинсы с заклепками. Фото из Instagram

Итак, этим летом металл на одежде — это не про дерзость, это про стиль. Если хочется освежить свой гардероб, то обратите внимание на обувь, ремень или топ с блестящими элементами. Это мелочь, которая меняет все.

Ранее мы писали о том, вещи от каких украинских брендов достойны внимания в этом году.

Также мы сообщали, какие вещи из 70-х еще могут понадобиться в 2025 году.

мода тренды вещи стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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