Универсальная вещь в зимнем гардеробе — добавит уюта любому образу

Некоторые вещи подходят абсолютно ко всему, среди таких — шарф. Без него представить зимние образы практически невозможно. Этот элемент гардероба согревает, добавляет уюта и тепла.

Как носить шарф зимой

Шарф имеет очень практичное назначение. Он защищает лицо, шею и плечи от ветра и мороза. Однако красавицы добавляют его в образы не только из-за этого. Среди прочего, такая вещь добавляет уюта, делая луки более комфортными и элегантными.

Кроме того, шарф может стать ярким акцентом, который придаст выразительности. Насыщенные цвета, разнообразные фактуры и способы завязывания способны разбавить любой образ и сделать его более интересным.

Шарфы на зиму могут быть разнообразными. Объемные вязаные модели или пушистые шарфы-пледы будут практичными вариантами. Их можно не только накидывать на плечи, но и использовать вместо головного убора. А вот узкие удлиненные варианты подойдут на менее морозную погоду и будут идеальным выбором для ежедневных сочетаний.

Комбинировать шарф можно действительно с чем угодно. Он красиво дополнит элегантный образ с пальто или дубленкой. Так же не менее эффектно такая вещь будет сочетаться с пуховиком, курткой или бомбером. Для более универсальных образов стоит обратить внимание на глубокие нейтральные оттенки: зеленый, бежевый, коричневый, бордовый и др. Если же хочется, чтобы шарф был акцентным и перетягивал на себя все внимание, выбирайте яркие модели, например, красные, розовые или желтые.

Шарф — незаменимая вещь зимой. Она позволяет экспериментировать, менять образы и добавлять им характера с помощью всего одного штриха.

