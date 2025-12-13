Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Универсальная вещь — что подойдет под все зимние образы

Универсальная вещь — что подойдет под все зимние образы

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 08:50
Универсальная вещь в зимнем гардеробе — добавит уюта любому образу
Девушка в ярком клетчатом шарфе. Фото: Freepik

Некоторые вещи подходят абсолютно ко всему, среди таких — шарф. Без него представить зимние образы практически невозможно. Этот элемент гардероба согревает, добавляет уюта и тепла.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Как носить шарф зимой

Шарф имеет очень практичное назначение. Он защищает лицо, шею и плечи от ветра и мороза. Однако красавицы добавляют его в образы не только из-за этого. Среди прочего, такая вещь добавляет уюта, делая луки более комфортными и элегантными.

Кроме того, шарф может стать ярким акцентом, который придаст выразительности. Насыщенные цвета, разнообразные фактуры и способы завязывания способны разбавить любой образ и сделать его более интересным.

Універсальна річ в зимовому гардеробі
Образ с длинным шарфом. Фото: Instagram

Шарфы на зиму могут быть разнообразными. Объемные вязаные модели или пушистые шарфы-пледы будут практичными вариантами. Их можно не только накидывать на плечи, но и использовать вместо головного убора. А вот узкие удлиненные варианты подойдут на менее морозную погоду и будут идеальным выбором для ежедневных сочетаний.

Універсальна річ в зимовому гардеробі
Образ с молочным теплым шарфом. Фото: Instagram

Комбинировать шарф можно действительно с чем угодно. Он красиво дополнит элегантный образ с пальто или дубленкой. Так же не менее эффектно такая вещь будет сочетаться с пуховиком, курткой или бомбером. Для более универсальных образов стоит обратить внимание на глубокие нейтральные оттенки: зеленый, бежевый, коричневый, бордовый и др. Если же хочется, чтобы шарф был акцентным и перетягивал на себя все внимание, выбирайте яркие модели, например, красные, розовые или желтые.

Універсальна річ в зимовому гардеробі
Яркий красный шарф. Фото: Instagram

Шарф — незаменимая вещь зимой. Она позволяет экспериментировать, менять образы и добавлять им характера с помощью всего одного штриха.

Напомним, ранее мы писали о том, какие шарфы снова вернулись в моду из прошлого. Они были популярны еще в СССР.

Также мы рассказывали о том, какая верхняя одежда на пике моды этой зимой. Знаменитости от нее в восторге.

одежда тренды зима советы шарф
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации