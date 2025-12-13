Відео
Головна Мода Універсальна річ — що підійде під усі зимові образи

Універсальна річ — що підійде під усі зимові образи

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 08:50
Універсальна річ в зимовому гардеробі — додасть затишку будь-якому образу
Дівчина в яскравому картатому шарфі. Фото: Freepik

Деякі речі пасують абсолютно до всього, серед таких — шарф. Без нього уявити зимові образи практично неможливо. Цей елемент гардероба зігріває, додає затишку та тепла.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Як носити шарф взимку

Шарф має дуже практичне призначення. Він захищає обличчя, шию та плечі від вітру й морозу. Однак красуні додають його в образи не тільки через це. З-поміж іншого, така річ додає затишку, роблячи луки комфортнішими та елегантнішими.

Крім того, шарф може стати яскравим акцентом, що додасть виразності. Насичені кольори, різноманітні фактури та способи зав'язування здатні розбавити будь-який образ та зробити його цікавішим. 

Універсальна річ в зимовому гардеробі
Образ з довгим шарфом. Фото: Instagram

Шарфи на зиму можуть бути різноманітними. Об'ємні в'язані моделі чи пухнасті шарфи-пледи будуть практичними варіантами. Їх можна не тільки накидати на плечі, а й використовувати замість головного убору. А от вузькі подовжені варіанти підійдуть на менш морозну погоду та будуть ідеальним вибором для щоденних поєднань.

Універсальна річ в зимовому гардеробі
Образ з молочним теплим шарфом. Фото: Instagram

Комбінувати шарф можна справді з будь-чим. Він красиво доповнить елегантний образ з пальтом чи дублянкою. Так само не менш ефектно така річ буде поєднуватися з пуховиком, курткою чи бомбером. Для більш універсальних образів варто звернути увагу на глибокі нейтральні відтінки: зелений, бежевий, коричневий, бордовий тощо. Якщо ж хочеться, аби шарф був акцентним та перетягував на себе всю увагу, обирайте яскравіші моделі, наприклад, червоні, рожеві чи жовті.

Універсальна річ в зимовому гардеробі
Яскравий червоний шарф. Фото: Instagram

Шарф — незамінна річ взимку. Вона дозволяє експериментувати, змінювати образи та додавати їм характеру за допомогою всього одного штриха.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які шарфи знову повернулися в моду з минулого. Вони були популярні ще в СРСР.

Також ми розповідали про те, який верхній одяг на піку моди цієї зими. Знаменитості від нього у захваті.

Автор:
Вікторія Черненко
Автор:
Вікторія Черненко
