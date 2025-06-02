Самые женственные летние духи 2025 — уже стали культовыми

Парфюмерия. Фото: Freepik

В жаркие дни нам хочется дышать полной грудью, чувствовать легкость и свободу. То же касается и ароматов: тяжелые зимние духи отходят на второй план, взамен хочется чего-то свежего, воздушного, такого, что не душит, а наоборот освежает и поднимает настроение.

Новини.LIVE подобрали для вас три аромата, которые прекрасно раскрываются в теплое время года и отлично подходят к солнечному настроению.

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Chanel Chance Eau Tendre Chanel Chance

Этот аромат можно сравнить с нежными объятиями — он деликатный, мягкий, но в то же время жизнерадостный. С первого вдоха вы почувствуете свежий грейпфрут и сочную айву, которые сразу заряжают позитивом. Далее вступает в игру нежный жасмин и гиацинт — ненавязчивые, немного романтичные. В финале чувствуется белый мускус и амбра — дарит легкий, теплый шлейф. Это тот парфюм, который не утомляет, а создает вокруг вас ауру свежести и женственности.

Jo Malone London Lime Basil & Mandarin

Представьте себе бокал с прохладным лаймовым мохито — именно так звучит этот аромат. Очень освежающий, с кислинкой, будто созданный для жары. Здесь есть и цитрусовые ноты, и зеленый базилик, который добавляет интересной пряной глубины. Аромат выглядит универсально: его легко представить как на женщине, так и на мужчине. Но если вы ищете что-то не совсем типичное, с характером — этот вариант именно для вас.

Девушка наносит духи на кожу. Фото: Freepik

Issey Miyake L'Eau d'Issey Pour Femme

Этот парфюм как прозрачная вода с цветочным оттенком, очень легкий и сдержанный. Он дарит ощущение свежести после душа, будто вы только что вышли из ванной с открытым окном. Здесь и водяные лотосы, и фрезия, и пион — цветы, которые имеют очень приятный аромат.

В базе немного древесины и мускуса, что делает парфюм более стойким, но он все равно не становится тяжелым. Это очень чистый, минималистичный выбор — идеальный для ежедневного использования.

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