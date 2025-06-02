Найжіночніші літні парфуми 2025 — вже стали культовими

Парфуми. Фото: Freepik

У спекотні дні нам хочеться дихати на повні груди, відчувати легкість і свободу. Те саме стосується і ароматів: важкі зимові парфуми відходять на другий план, натомість хочеться чогось свіжого, повітряного, такого, що не душить, а навпаки освіжає і піднімає настрій.

Новини.LIVE підібрали для вас три аромати, які прекрасно розкриваються в теплу пору року і чудово пасують до сонячного настрою.

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Chanel Chance Eau Tendre

Цей аромат можна порівняти з ніжними обіймами — він делікатний, м’який, але водночас життєрадісний. З першого вдиху ви відчуєте свіжий грейпфрут і соковиту айву, які одразу заряджають позитивом. Далі вступає в гру ніжний жасмин і гіацинт — ненав’язливі, трохи романтичні. У фіналі відчувається білий мускус і амбра — дарує легкий, теплий шлейф. Це той парфум, який не стомлює, а створює навколо вас ауру свіжості та жіночності.

Jo Malone London Lime Basil & Mandarin

Уявіть собі келих з прохолодним лаймовим мохіто — саме так звучить цей аромат. Дуже освіжаючий, з кислинкою, ніби створений для спеки. Тут є і цитрусові ноти, і зелений базилік, який додає цікавої пряної глибини. Аромат має універсальний вигляд: його легко уявити як на жінці, так і на чоловікові. Але якщо ви шукаєте щось не зовсім типове, з характером — цей варіант саме для вас.

Дівчина наносить парфуми на шкіру. Фото: Freepik

Issey Miyake L’Eau d’Issey Pour Femme

Цей парфум як прозора вода з квітковим відтінком, дуже легкий і стриманий. Він дарує відчуття свіжості після душу, ніби ви щойно вийшли з ванної з відкритим вікном. Тут і водяні лотоси, і фрезія, і півонія — квіти, які мають дуже приємний аромат.

У базі трохи деревини та мускусу, що робить парфум стійкішим, але він все одно не стає важким. Це дуже чистий, мінімалістичний вибір — ідеальний для щоденного використання.

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