Укороченные жакеты из 80-х снова в моде — как их носить в 2025-м

Девушка в стильном жакете. Фото: Freepik

Мода снова идет по кругу. То, что еще вчера казалось "устаревшим", сегодня снова на пике популярности. В этом сезоне дизайнеры решили дать новую жизнь укороченным жакетам — тем самым, которые мы видели еще в 80-х, 90-х и даже в нулевых. Но 2025 год — это уже совсем другая история. Короткий жакет теперь не просто часть костюма или что-то для "выхода в люди", а настоящий маст-хэв для повседневного стиля.

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С чего началась любовь к укороченным жакетам

Интересно, что все началось еще в XVIII веке с военного жакета под названием "спенсер". По легенде, один британский лорд случайно обжег край пальто и решил его обрезать — так и родился этот формат. Затем были болеро в испанском стиле, практичные модели военных времен 40-х и культовые жакеты с плечиками в 80-х. В нулевых мы видели облегающие варианты с мини-юбками и джинсами с низкой посадкой.

Черный укороченный жакет. Фото из Instagram

А теперь — новая волна! В 2025-м короткие жакеты стали еще интереснее: помимо классических фасонов из костюмной ткани, появились модели из денима, бархата, замши, кожи и твидовых материалов. В моде как приталенные варианты, так и объемные "оверсайз" силуэты, которые намекают на 80-е. Декор также играет важную роль. Например, банты, блестящие пуговицы или бахрома могут полностью изменить настроение образа.

Образ с коротким пиджаком. Фото из Instagram

Цвет? Полная свобода. Хотите что-то универсальное — выбирайте черный или беж. Устали от нейтрального — присмотритесь к пастельным или ярким оттенкам. И не забывайте о принтах: цветы, анималистика, геометрия — все еще в топе.

Стильный образ. Фото из Instagram

Как и с чем носить

Офисный стиль : прямой жакет + брюки или юбка с высокой талией.

: прямой жакет + брюки или юбка с высокой талией. Кэжуал : короткий блейзер + широкие джинсы + футболка.

: короткий блейзер + широкие джинсы + футболка. Феминность : объемный жакет + шелковая макси-юбка или платье по фигуре.

: объемный жакет + шелковая макси-юбка или платье по фигуре. Неординарно: жакет на запах или с поясом — как топ, можно даже заправить в джинсы, как делают модели на подиуме.

Укороченные жакеты снова с нами, но теперь в новом, стильном звучании. И главное — они легко вписываются в любой гардероб и помогают создавать десятки образов без лишних усилий.

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