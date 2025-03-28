Укорочені жакети з 80-х знову в моді — як їх носити у 2025-му

Укорочені жакети 80-х — головна фішка весни-2025
Мода знову йде по колу. Те, що ще вчора здавалося "застарілим", сьогодні знову на піку популярності. Цього сезону дизайнери вирішили дати нове життя укороченим жакетам — тим самим, які ми бачили ще в 80-х, 90-х і навіть у нульових. Але 2025 рік — це вже зовсім інша історія. Короткий жакет тепер не просто частина костюма або щось для "виходу в люди", а справжній маст-хев для повсякденного стилю.
Новини.LIVE розповість про це більше.
З чого почалась любов до укорочених жакетів
Цікаво, що все почалося ще в XVIII столітті з військового жакета під назвою "спенсер". За легендою, один британський лорд випадково обпалив край пальта і вирішив його обрізати — так і народився цей формат. Потім були болеро в іспанському стилі, практичні моделі воєнних часів 40-х і культові жакети з плечиками у 80-х. У нульових ми бачили обтислі варіанти з мініспідницями та джинсами з низькою посадкою.
А тепер — нова хвиля! У 2025-му короткі жакети стали ще цікавішими: крім класичних фасонів з костюмної тканини, з’явилися моделі з деніму, оксамиту, замші, шкіри та твідових матеріалів. У моді — як приталені варіанти, так і об’ємні "оверсайз" силуети, які натякають на 80-ті. Декор також відіграє важливу роль. Наприклад, банти, блискучі ґудзики чи бахрома можуть повністю змінити настрій образу.
Колір? Повна свобода. Хочете щось універсальне — вибирайте чорний або беж. Втомилися від нейтрального — придивіться до пастельних або яскравих відтінків. І не забувайте про принти: квіти, анімалістика, геометрія — все ще в топі.
Як і з чим носити
- Офісний стиль: прямий жакет + штани або спідниця з високою талією.
- Кежуал: короткий блейзер + широкі джинси + футболка.
- Фемінність: об’ємний жакет + шовкова максіспідниця або плаття по фігурі.
- Неординарно: жакет на запах або з поясом — як топ, можна навіть заправити в джинси, як роблять моделі на подіумі.
Укорочені жакети знову з нами, але тепер у новому, стильному звучанні. І головне — вони легко вписуються в будь-який гардероб і допомагають створювати десятки образів без зайвих зусиль.
Раніше ми писали про те, які речі з деніму варто носити у 2025-му, щоб мати стильний вигляд.
Також ми повідомляли, які образи можна доповнити стильним поясом.
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