Приталений жакет — модна річ, яку обирають зірки

Дівчина в жакеті. Фото: Freepik

Останні кілька років мода диктувала тренд на широкі блейзери чоловічого крою, але весна-літо 2025 кардинально змінює правила гри. На перший план виходить приталений жакет — елегантний, витончений, але водночас сучасний. Він не має надто консервативного або занадто романтичного вигляду, а навпаки — додає образу впевненості та стилю.

У Vogue розповіли, як модні ікони вже носять цей тренд і як його легко інтегрувати у власний гардероб.

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Жіночність у стилі 70-х — замшевий жакет

Кендалл Дженнер знайшла ідеальний спосіб зробити приталений жакет частиною богемного стилю. Вона обрала модель із замші, що відсилає до естетики 70-х. Такий блейзер чудово поєднується з розкльошеними джинсами, чобітьми на стійкому підборі або навіть легкими сукнями у вінтажному стилі.

Кендалл Дженнер. Фото: Vogue

Ділова класика у новому звучанні

Карлі Клосс довела, що костюм із приталеним жакетом може мати не лише формальний, а й надзвичайно стильний вигляд. Поєднання з мідіспідницею додає образу легкості, а акуратні туфлі на невисоких підборах завершують вишуканий look. Такий комплект чудово підходить як для офісу, так і для важливих зустрічей, де потрібно мати впевнений та бездоганний вигляд.

Карлі Клосс. Фото: Vogue

Блейзер і білі штани

Одрі Тоту обрала приталений жакет із виразною лінією талії та об’ємними рукавами, що має особливо ефектний вигляд в поєднанні з білими штанами. Такий ансамбль буде мати дорогий вигляд, навіть якщо ви обираєте мінімалістичний дизайн без зайвих деталей. Головний секрет — правильно підібраний крій, який підкреслює фігуру, не обтягуючи її.

Одрі Тоту. Фото: Vogue

Приталений жакет у молодіжному стилі

Дженна Ортега продемонструвала ще один спосіб носити цей тренд — укорочений жакет із короткими рукавами або у вигляді жилета. Він чудово поєднується з ультракороткими шортами та прозорими колготками, створюючи зухвалий, але витриманий образ.

Дженна Ортега. Фото: Vogue

Якщо хочеться експериментів, можна спробувати комбінувати такий жакет із джинсовими спідницями або штанами-карго.

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