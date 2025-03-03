Приталенный жакет — модная вещь, которую выбирают звезды

Тренд сезона — как носят приталенный жакет знаменитости
Последние несколько лет мода диктовала тренд на широкие блейзеры мужского кроя, но весна-лето 2025 кардинально меняет правила игры. На первый план выходит приталенный жакет — элегантный, утонченный, но в то же время современный. Он не выглядит слишком консервативным или романтичным, а наоборот — добавляет образу уверенности и стиля.
В Vogue рассказали, как модные иконы уже носят этот тренд и как его легко интегрировать в собственный гардероб.
Как носить приталенный жакет в 2025 году
Женственность в стиле 70-х — замшевый жакет
Кендалл Дженнер нашла идеальный способ сделать приталенный жакет частью богемного стиля. Она выбрала модель из замши, отсылающую к эстетике 70-х. Такой блейзер отлично сочетается с расклешенными джинсами, сапогами на устойчивом каблуке или даже легкими платьями в винтажном стиле.
Деловая классика в новом звучании
Карли Клосс доказала, что костюм с приталенным жакетом может выглядеть не только формально, но и чрезвычайно стильно. Сочетание с миди-юбкой добавляет образу легкости, а аккуратные туфли на невысоком каблуке завершают изысканный look. Такой комплект прекрасно подходит как для офиса, так и для важных встреч, где нужно выглядеть уверенно и безупречно.
Блейзер и белые брюки
Одри Тоту выбрала приталенный жакет с выразительной линией талии и объемными рукавами, который особенно эффектно смотрится в сочетании с белыми брюками. Такой ансамбль будет выглядеть дорого, даже если вы выбираете минималистичный дизайн без лишних деталей. Главный секрет — правильно подобранный крой, который подчеркивает фигуру, не обтягивая ее.
Приталенный жакет в молодежном стиле
Дженна Ортега продемонстрировала еще один способ носить этот тренд — укороченный жакет с короткими рукавами или в виде жилета. Он отлично сочетается с ультракороткими шортами и прозрачными колготками, создавая дерзкий, но выдержанный образ.
Если хочется экспериментов, можно попробовать комбинировать такой жакет с джинсовыми юбками или брюками-карго.
Ранее мы писали о том, что будут носить француженки этой весной.
Также мы сообщали, почему многослойный гранж набирает популярность.
Читайте Новини.LIVE!