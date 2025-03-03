Приталенный жакет — модная вещь, которую выбирают звезды

Девушка в жакете. Фото: Freepik

Последние несколько лет мода диктовала тренд на широкие блейзеры мужского кроя, но весна-лето 2025 кардинально меняет правила игры. На первый план выходит приталенный жакет — элегантный, утонченный, но в то же время современный. Он не выглядит слишком консервативным или романтичным, а наоборот — добавляет образу уверенности и стиля.

В Vogue рассказали, как модные иконы уже носят этот тренд и как его легко интегрировать в собственный гардероб.

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Женственность в стиле 70-х — замшевый жакет

Кендалл Дженнер нашла идеальный способ сделать приталенный жакет частью богемного стиля. Она выбрала модель из замши, отсылающую к эстетике 70-х. Такой блейзер отлично сочетается с расклешенными джинсами, сапогами на устойчивом каблуке или даже легкими платьями в винтажном стиле.

Кендалл Дженнер. Фото: Vogue

Деловая классика в новом звучании

Карли Клосс доказала, что костюм с приталенным жакетом может выглядеть не только формально, но и чрезвычайно стильно. Сочетание с миди-юбкой добавляет образу легкости, а аккуратные туфли на невысоком каблуке завершают изысканный look. Такой комплект прекрасно подходит как для офиса, так и для важных встреч, где нужно выглядеть уверенно и безупречно.

Карли Клосс. Фото: Vogue

Блейзер и белые брюки

Одри Тоту выбрала приталенный жакет с выразительной линией талии и объемными рукавами, который особенно эффектно смотрится в сочетании с белыми брюками. Такой ансамбль будет выглядеть дорого, даже если вы выбираете минималистичный дизайн без лишних деталей. Главный секрет — правильно подобранный крой, который подчеркивает фигуру, не обтягивая ее.

Одри Тоту. Фото: Vogue

Приталенный жакет в молодежном стиле

Дженна Ортега продемонстрировала еще один способ носить этот тренд — укороченный жакет с короткими рукавами или в виде жилета. Он отлично сочетается с ультракороткими шортами и прозрачными колготками, создавая дерзкий, но выдержанный образ.

Дженна Ортега Фото: Vogue

Если хочется экспериментов, можно попробовать комбинировать такой жакет с джинсовыми юбками или брюками-карго.

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