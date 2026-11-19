Женщина наносит крем на лицо. Фото: magnific

Первые морщины, менее четкий овал лица и изменения текстуры кожи не обязательно означают, что пора записываться на дорогостоящие косметические процедуры. На ее внешний вид влияют не только возраст и генетика, но и то, как мы питаемся, двигаемся и заботимся о здоровье. Эндокринолог Олеся Пидмурняк рассказала, с чего стоит начать, если хочется хорошо выглядеть без постоянных визитов к косметологу.

Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Україна расскажет о ее выводах подробнее.

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Что влияет на возрастные изменения

У каждого человека кожа стареет по-своему. У одних раньше появляются морщины вокруг глаз и на лбу, у других меняется овал лица, а иногда эти процессы происходят одновременно. Поэтому и уход не может быть одинаковым для всех. Эндокринолог Олеся Пидмурняк обращает внимание еще на одну вещь: представление о красоте часто сводится к отсутствию морщин и косметологическим процедурам. Но это не совсем правильный подход. По мнению врача, у каждой женщины есть своя красота, а уверенность в себе и внутренний комфорт не менее важны, чем внешность.

Это не означает, что нужно отказываться от косметологии. Просто перед инъекциями или другими процедурами стоит убедиться, что состояние здоровья позволяет их проводить. Врач советует начинать с обследования: ежегодный чек-ап помогает оценить общее состояние организма и вовремя заметить проблемы, требующие внимания.

Среди привычек, о которых не стоит забывать, — физическая активность и сбалансированное питание. Если организму не хватает определенных витаминов или микроэлементов, это тоже нужно учитывать, но подбирать добавки лучше после консультации с врачом.

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Даже самый дорогой крем не даст желаемого результата, если он не подходит коже. Поэтому вместо того, чтобы скупать средства по советам из рекламы, лучше разобраться, в чем именно нуждается кожа лица. При необходимости с этим поможет дерматолог или косметолог.

В ежедневном уходе стоит прежде всего выделить несколько простых шагов:

Увлажнение. Крем помогает уменьшить потерю влаги, благодаря чему кожа выглядит более свежей.

Крем помогает уменьшить потерю влаги, благодаря чему кожа выглядит более свежей. Защита от солнца. SPF нужен не только летом. Ультрафиолет влияет на появление пигментных пятен и преждевременных морщин.

SPF нужен не только летом. Ультрафиолет влияет на появление пигментных пятен и преждевременных морщин. Маски. Их можно использовать в качестве дополнительного ухода, ориентируясь на потребности кожи.

Их можно использовать в качестве дополнительного ухода, ориентируясь на потребности кожи. Массаж лица. Он может быть приятной частью домашнего ухода, но не стоит ждать от него эффекта подтяжки.

Не менее интересно, что на состояние кожи влияет и обычный рацион. Исследования связывают употребление овощей и фруктов с лучшей защитой от окислительного стресса, который участвует в процессах преждевременного старения. Поэтому разнообразное питание — это не просто рекомендация для общего здоровья, но и одна из составляющих ухода за собой.

А вот если после крема или сыворотки лицо жжет, краснеет или покалывает, терпеть такую реакцию не нужно. Это может быть признаком раздражения, поэтому средство лучше пока отложить. Уход за собой не обязательно должен превращаться в бесконечный список процедур и покупок. Иногда гораздо полезнее пересмотреть повседневные привычки, чем искать очередное средство, обещающее вернуть молодость.

Ранее мы писали о том, что зимой кожа может вести себя совсем иначе, чем в теплое время года. Даже привычный крем иногда не спасает от сухости, а после прогулки на морозе появляются покраснения, шелушение или неприятное ощущение стянутости. Причина не только в холоде: на состояние кожи влияют ветер, перепады температур и сухой воздух в помещениях.

Также Новини.LIVE сообщали, что с возрастом кожа становится тоньше, чаще реагирует на внешние раздражители и дольше восстанавливается после пересушивания. Поэтому средства, которые раньше подходили без каких-либо нареканий, могут уже не давать такого результата. После 60 лет стоит обратить внимание не столько на новую косметику, сколько на одну привычную процедуру в ежедневном уходе.