Жінка наносить крем на обличчя. Фото: magnific

Перші зморшки, менш чіткий овал обличчя та зміни текстури шкіри не обов'язково означають, що час записуватися на дорогі косметичні процедури. На її вигляд впливають не лише вік і генетика, а й те, як ми харчуємося, рухаємося та дбаємо про здоров'я. Ендокринолог Олеся Підмурняк розповіла, з чого варто почати, якщо хочеться мати гарний вигляд без постійних візитів до косметолога.

Новини.LIVE з посиланням на "РБК-Україна" розповість про її висновки детальніше.

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Що впливає на вікові зміни

У кожної людини шкіра старіє по-своєму. В одних раніше з'являються зморшки навколо очей і на лобі, в інших змінюється овал обличчя, а іноді ці процеси відбуваються одночасно. Тому й догляд не може бути однаковим для всіх. Ендокринолог Олеся Підмурняк звертає увагу ще на одну річ: уявлення про красу часто зводиться до відсутності зморшок і косметологічних втручань. Але це не зовсім правильний підхід. На думку лікарки, кожна жінка має власну красу, а впевненість у собі та внутрішній комфорт не менш важливі за зовнішність.

Це не означає, що потрібно відмовлятися від косметології. Просто перед ін'єкціями чи іншими процедурами варто переконатися, що стан здоров'я дозволяє їх проводити. Лікарка радить починати з обстеження: щорічний чек-ап допомагає оцінити загальний стан організму та вчасно помітити проблеми, які потребують уваги.

Серед звичок, про які не варто забувати, — фізична активність і збалансоване харчування. Якщо організму бракує певних вітамінів або мікроелементів, це теж потрібно враховувати, але підбирати добавки краще після консультації з лікарем.

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Як доглядати за обличчям удома

Навіть найдорожчий крем не дасть бажаного результату, якщо він не підходить шкірі. Тому замість того, щоб скуповувати засоби за порадами з реклами, краще розібратися, чого саме потребує обличчя. За необхідності з цим допоможе дерматолог або косметолог.

У щоденному догляді варто передусім залишити кілька простих кроків:

Зволоження. Крем допомагає зменшити втрату вологи, завдяки чому шкіра має більш свіжий вигляд.

Крем допомагає зменшити втрату вологи, завдяки чому шкіра має більш свіжий вигляд. Захист від сонця. SPF потрібен не лише влітку. Ультрафіолет впливає на появу пігментних плям і передчасних зморшок.

SPF потрібен не лише влітку. Ультрафіолет впливає на появу пігментних плям і передчасних зморшок. Маски. Їх можна використовувати як додатковий догляд, орієнтуючись на потреби шкіри.

Їх можна використовувати як додатковий догляд, орієнтуючись на потреби шкіри. Масаж обличчя. Він може бути приємною частиною домашнього догляду, але не варто чекати від нього ефекту підтяжки.

Не менш цікаво, що на стан шкіри впливає і звичайний раціон. Дослідження пов'язують споживання овочів та фруктів із кращим захистом від окисного стресу, який бере участь у процесах передчасного старіння. Тож різноманітне харчування — це не просто рекомендація для загального здоров'я, а й одна зі складових догляду за собою.

А от якщо після крему чи сироватки обличчя пече, червоніє або пощипує, терпіти таку реакцію не потрібно. Це може бути ознакою подразнення, тож засіб краще поки відкласти. Догляд за собою не обов'язково має перетворюватися на нескінченний список процедур і покупок. Іноді набагато корисніше переглянути щоденні звички, ніж шукати черговий засіб, який обіцяє повернути молодість.

Раніше ми писали про те, що узимку шкіра може поводитися зовсім інакше, ніж у теплу пору року. Навіть звичний крем іноді не рятує від сухості, а після прогулянки на морозі з'являються почервоніння, лущення чи неприємне відчуття стягнутості. Причина не лише в холоді: на стан шкіри впливають вітер, перепади температур і сухе повітря в приміщеннях.

Також Новини.LIVE повідомляли, що з віком шкіра стає тоншою, частіше реагує на зовнішні подразники й довше відновлюється після сухості. Тому засоби, які раніше підходили без жодних нарікань, можуть уже не давати такого результату. Після 60 років варто звернути увагу не стільки на нову косметику, скільки на одну звичну процедуру у щоденному догляді.