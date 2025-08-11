Какие прически можно носить в Северной Корее — опубликованы фото

Девушка на стрижке. Фото: Freepik

В Северной Корее даже внешность контролирует государство. Там считают, что любое свободное самовыражение может "расшатать" режим, поэтому прически, макияж и даже длину волос строго регламентировали.

Фото разрешенных причесок в КНДР появилось в TikTok.

Что нельзя делать с волосами в КНДР

В стране появились официальные плакаты с "правильными" вариантами стрижек. Для женщин Ким Чен Ын утвердил только 18 моделей, а для мужчин — 15. Ни одна из них не предусматривает окрашивания волос: если они светлые от природы — так и будет, а если темные — забудьте про блонд. Крутить локоны тем, у кого волосы прямые, — тоже запрещено.

Разрешенные стрижки в КНДР. Скриншот с TikTok

Длина женских волос должна заканчиваться на уровне плеч или быть короче. Яркий макияж — табу. В них разрешены только спокойные оттенки вроде коричневого, светло-розового или пастельного. Красную помаду или тени можно смело выбрасывать, ведь она там тоже под запретом.

Мужские стрижки в КНДР. Скриншот с TikTok

Финский журналист Мика Макелайнен, как-то посетил Пхеньян и побывал на военном параде к 105-летию со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, и тоже зафиксировал эти "модные стандарты" на фото и выложил в Twitter. Он даже попробовал одну из самых популярных мужских стрижек, но уверяет, что не получилось повторить прическу Ким Чен Ына.

Равенство в Северной Корее: У обоих полов есть 15 утвержденных моделей стрижек. А вот про покраску волос можно забыть. #ylemaailmalla #pyongyang pic.twitter.com/U9CoYwLgt0 - Mika Mäkeläinen (@Mikareport) 16 апреля 2017 года

Интересно, что в 2014 году студентам колледжей приказали носить прическу, как у самого лидера, а девушкам советовали выбирать стиль первой леди — Ли Соль Чжу. А уже через год Ким Чен Ын изменил собственный образ — подкорректировал стрижку и даже форму бровей, поэтому подданным, видимо, снова пришлось обновлять "эталон".

