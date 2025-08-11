Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода В КНДР утвердили список разрешенных причесок — он всех удивит

В КНДР утвердили список разрешенных причесок — он всех удивит

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 16:04
Какие прически можно носить в Северной Корее — опубликованы фото
Девушка на стрижке. Фото: Freepik

В Северной Корее даже внешность контролирует государство. Там считают, что любое свободное самовыражение может "расшатать" режим, поэтому прически, макияж и даже длину волос строго регламентировали.

Фото разрешенных причесок в КНДР появилось в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Что нельзя делать с волосами в КНДР

В стране появились официальные плакаты с "правильными" вариантами стрижек. Для женщин Ким Чен Ын утвердил только 18 моделей, а для мужчин — 15. Ни одна из них не предусматривает окрашивания волос: если они светлые от природы — так и будет, а если темные — забудьте про блонд. Крутить локоны тем, у кого волосы прямые, — тоже запрещено.

В КНДР існують певні обмеження по стрижкам
Разрешенные стрижки в КНДР. Скриншот с TikTok

Длина женских волос должна заканчиваться на уровне плеч или быть короче. Яркий макияж — табу. В них разрешены только спокойные оттенки вроде коричневого, светло-розового или пастельного. Красную помаду или тени можно смело выбрасывать, ведь она там тоже под запретом.

Найпопулярніші чоловічі стрижки в КНДР
Мужские стрижки в КНДР. Скриншот с TikTok

Финский журналист Мика Макелайнен, как-то посетил Пхеньян и побывал на военном параде к 105-летию со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, и тоже зафиксировал эти "модные стандарты" на фото и выложил в Twitter. Он даже попробовал одну из самых популярных мужских стрижек, но уверяет, что не получилось повторить прическу Ким Чен Ына.

Интересно, что в 2014 году студентам колледжей приказали носить прическу, как у самого лидера, а девушкам советовали выбирать стиль первой леди — Ли Соль Чжу. А уже через год Ким Чен Ын изменил собственный образ — подкорректировал стрижку и даже форму бровей, поэтому подданным, видимо, снова пришлось обновлять "эталон".

Ранее мы писали о том, какая стильная прическа из 2000-х снова покоряет тренды этого года.

Также мы сообщали, какая стрижка будет очень популярной осенью-2025, хотя о ней последний раз так много говорили еще десятки лет назад.

мода тренды прически волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации