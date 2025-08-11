Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода У КНДР затвердили список дозволених зачісок — він усіх здивує

У КНДР затвердили список дозволених зачісок — він усіх здивує

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 16:04
Які зачіски можна носити в Північній Кореї — опубліковані фото
Дівчина на стрижці. Фото: Freepik

У Північній Кореї навіть зовнішність контролює держава. Там вважають, що будь-яке вільне самовираження може "розхитати" режим, тож зачіски, макіяж і навіть довжину волосся суворо регламентували.

Фото дозволених зачісок в КНДР зʼявилось в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Що не можна робити з волоссям в КНДР

У країні з’явилися офіційні плакати з "правильними" варіантами стрижок. Для жінок Кім Чен Ин затвердив лише 18 моделей, а для чоловіків – 15. Жодна з них не передбачає фарбування волосся: якщо воно світле від природи – так і буде, а якщо темне – забудьте про блонд. Крутити локони тим, у кого волосся пряме, — теж заборонено.

В КНДР існують певні обмеження по стрижкам
Дозволені стрижки в КНДР. Скриншот з TikTok

Довжина жіночого волосся має закінчуватися на рівні плечей або бути коротшою. Яскравий макіяж — табу. В них дозволені лише спокійні відтінки на кшталт коричневого, світло-рожевого чи пастельного. Червону помаду чи тіні можна сміливо викидати, адже вона там теж під забороною.

Найпопулярніші чоловічі стрижки в КНДР
Чоловічі стрижки в КНДР. Скриншот з TikTok

Фінський журналіст Міка Макелайнен, якось відвідав Пхеньян і побував на військовому параді до 105-річчя з дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена, і теж зафіксував ці "модні стандарти" на фото та виклав у Twitter. Він навіть спробував одну з найпопулярніших чоловічих стрижок, але запевняє, що не вийшло повторити зачіску Кім Чен Ина.

Цікаво, що у 2014 році студентам коледжів наказали носити зачіску, як у самого лідера, а дівчатам радили обирати стиль першої леді — Лі Соль Чжу. А вже через рік Кім Чен Ин змінив власний образ — підкоригував стрижку та навіть форму брів, тож підданим, мабуть, знову довелося оновлювати "еталон".

Раніше ми писали про те, яка стильна зачіска з 2000-х знову підкорює тренди цього року.

Також ми повідомляли, яка стрижка буде дуже популярною восени-2025, хоча про неї останній раз так багато говорили ще десятки років тому.

мода тренди зачіски волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації