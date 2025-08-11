Які зачіски можна носити в Північній Кореї — опубліковані фото

Дівчина на стрижці. Фото: Freepik

У Північній Кореї навіть зовнішність контролює держава. Там вважають, що будь-яке вільне самовираження може "розхитати" режим, тож зачіски, макіяж і навіть довжину волосся суворо регламентували.

Фото дозволених зачісок в КНДР зʼявилось в TikTok.

Що не можна робити з волоссям в КНДР

У країні з’явилися офіційні плакати з "правильними" варіантами стрижок. Для жінок Кім Чен Ин затвердив лише 18 моделей, а для чоловіків – 15. Жодна з них не передбачає фарбування волосся: якщо воно світле від природи – так і буде, а якщо темне – забудьте про блонд. Крутити локони тим, у кого волосся пряме, — теж заборонено.

Дозволені стрижки в КНДР. Скриншот з TikTok

Довжина жіночого волосся має закінчуватися на рівні плечей або бути коротшою. Яскравий макіяж — табу. В них дозволені лише спокійні відтінки на кшталт коричневого, світло-рожевого чи пастельного. Червону помаду чи тіні можна сміливо викидати, адже вона там теж під забороною.

Чоловічі стрижки в КНДР. Скриншот з TikTok

Фінський журналіст Міка Макелайнен, якось відвідав Пхеньян і побував на військовому параді до 105-річчя з дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена, і теж зафіксував ці "модні стандарти" на фото та виклав у Twitter. Він навіть спробував одну з найпопулярніших чоловічих стрижок, але запевняє, що не вийшло повторити зачіску Кім Чен Ина.

Equality in North Korea: Both sexes have 15 approved haircut models. You can forget about dyeing your hair though. #ylemaailmalla #pyongyang pic.twitter.com/U9CoYwLgt0 — Mika Mäkeläinen (@Mikareport) April 16, 2017

Цікаво, що у 2014 році студентам коледжів наказали носити зачіску, як у самого лідера, а дівчатам радили обирати стиль першої леді — Лі Соль Чжу. А вже через рік Кім Чен Ин змінив власний образ — підкоригував стрижку та навіть форму брів, тож підданим, мабуть, знову довелося оновлювати "еталон".

