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Главная Мода В чем сила soft life и почему это тренд №1 среди звезд

В чем сила soft life и почему это тренд №1 среди звезд

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 18:15
Soft life — новый тренд, который выбирают счастливые люди
Счастливая девушка. Фото: Freepik
Ключові моменти Что такое soft life простыми словами Три главных принципа мягкой жизни

Вы, наверное, уже замечали: все больше людей отказываются от жизни "на грани". Они больше не стремятся работать по 12 часов ежедневно, жить в постоянном стрессе и доказывать что-то миру. Вместо этого растет популярность soft life — мягкого, размеренного образа жизни, в котором главное — спокойствие, комфорт и забота о себе.

Новини.LIVE расскажет об этом больше.

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Что такое soft life простыми словами

Это жизнь без надрыва. Без культа многозадачности. Это когда вы выбираете себя, а не бесконечную погоню за ожиданиями других. Вы позволяете себе отдыхать, жить в собственном темпе и не изнурять себя ради "успешного образа".

Який стиль життя набирає популярності у 2025
Девушка улыбается. Фото: Freepik

Три главных принципа мягкой жизни

Отказ от постоянной суеты

Жить в режиме "успеть все" больше не считается достижением. Сейчас в тренде сохранять баланс, ценить тишину и не загонять себя в выгорание.

Забота о своем здоровье

Мягкая жизнь — это про достаточный сон, неспешные утра, прогулки, простые радости и внутреннее равновесие. Это когда вы ставите себя в приоритет, что правильно.

Четкие границы и осознанность

Вы больше не обязаны делать все и сразу. Вы имеете право отказаться от чего угодно, если у вас нет ресурса на это. Быть честными с собой — один из главных признаков зрелости.

Возможно, если вам трудно вставать утром, не остается сил после работы, а мир кажется слишком шумным — это знак. Знак, что пришло время изменить свою жизнь. Не потому, что так модно. А потому, что вы этого достойны.

Ранее мы писали о значении слова "лакшери" и чем его можно заменить.

Также мы сообщали о том, что такое дофаминовые наряды и почему они набирают популярность.

психология мода тренды стиль жизнь
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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