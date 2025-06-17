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Головна Мода У чому сила soft life і чому це тренд №1 серед зірок

У чому сила soft life і чому це тренд №1 серед зірок

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 18:15
Soft life — новий тренд, який обирають щасливі люди
Щаслива дівчина. Фото: Freepik
Ключові моменти Що таке soft life простими словами Три головні принципи м’якого життя

Ви, напевно, вже помічали: дедалі більше людей відмовляються від життя "на межі". Вони більше не прагнуть працювати по 12 годин щодня, жити в постійному стресі й доводити щось світу. Натомість зростає популярність soft life — м’якого, розміреного способу життя, у якому головне — спокій, комфорт і турбота про себе.

Новини.LIVE розповість про це більше.

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Що таке soft life простими словами

Це життя без надриву. Без культу багатозадачності. Це коли ви обираєте себе, а не нескінченну гонитву за очікуваннями інших. Ви дозволяєте собі відпочивати, жити у власному темпі та не виснажувати себе заради "успішного образу".

Який стиль життя набирає популярності у 2025
Дівчина усміхається. Фото: Freepik

Три головні принципи м’якого життя

Відмова від постійної метушні

Жити в режимі "встигнути все" більше не вважається досягненням. Зараз у тренді зберігати баланс, цінувати тишу й не заганяти себе у вигорання.

Турбота про своє здоров’я

М’яке життя — це про достатній сон, неспішні ранки, прогулянки, прості радості й внутрішню рівновагу. Це коли ви ставите себе в пріоритет, що правильно. 

Чіткі межі та усвідомленість

Ви більше не зобов’язані робити все й одразу. Ви маєте право відмовитися від чого завгодно, якщо не маєте ресурсу на це. Бути чесними з собою — одна з головних ознак зрілості.

Можливо, якщо вам важко вставати вранці, не лишається сил після роботи, а світ здається надто гучним — це знак. Знак, що настав час змінити своє життя. Не тому, що так модно. А тому, що ви цього варті.

Раніше ми писали про значення слова "лакшері" і чим його можна замінити.

Також ми повідомляли про те, що таке дофамінове вбрання і чому воно набирає популярності.

психологія мода тренди стиль життя
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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