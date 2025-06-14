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Головна Мода Дофамінове вбрання — новий тренд, який не тільки про моду

Дофамінове вбрання — новий тренд, який не тільки про моду

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 11:12
Дофаміновий одяг підкорює модниць — це не просто про тренди
Дівчина обирає, що одягнути. Фото: Freepik
Ключові моменти Дофамінове вбрання набирає популярності

В тренді зараз одяг, який допоможе не просто мати гарний вигляд, а й сприятиме хорошому настрою. Дофаміновий гардероб набирає популярності серед модниць, адже він допомагає боротись зі стресом та підбадьорює.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Дофамінове вбрання набирає популярності

Дофаміновий одяг — це модний тренд, який полягає в тому, аби носити одяг не просто заради краси, а й заради гарного самопочуття. Гардероб може напряму впливати на настрій. Все залежить від того, які кольори обрати.

Чому варто обрати дофаміновий гардероб
Яскравий одяг. Фото з Instagram

Яскравий зелений колір допоможе вам зняти стрес. Він позитивно впливає на нервову систему людини, заспокоює та дарує відчуття комфорту. Рожевий та жовтий кольори покращать настрій. Вони знімають стрес та знижують тривожність. Одяг у блакитному кольорі — це про свіжість, свободу та безтурботність. Він сприятиме також успіху в різних справах.

Чому варто обрати дофаміновий гардероб
Яскрава сукня. Фото з Instagram

Дофаміновий одяг — це й про різноманітні принти: квіткові, леопардові чи геометричні. Не варто думати, що яскравість в гардеробі підходить лише молоді. Такі образи псуватимуть усім незалежно від віку, варто просто правильно стилізувати їх.

Чому варто обрати дофаміновий гардероб
Костюм з квітковим принтом. Фото з Instagram

У дні, коли вам дійсно погано, спробуйте одягнути дофаміновий одяг. Такий гардероб дійсно впливає на відчуття себе та змінює сприйняття життя, адже яскраві кольори впливають на настрій та допомагають почуватися краще.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які босоніжки з 20-х стали популярними в цьому сезоні. Всі модниці хочуть їх.

Також ми розповідали про те, який манікюр буде доречним завжди. Такий дизайн — універсальний та підійде під усе.

мода одяг тренди дофамін гормони щастя
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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