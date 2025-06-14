Дофаміновий одяг підкорює модниць — це не просто про тренди

Дівчина обирає, що одягнути. Фото: Freepik

В тренді зараз одяг, який допоможе не просто мати гарний вигляд, а й сприятиме хорошому настрою. Дофаміновий гардероб набирає популярності серед модниць, адже він допомагає боротись зі стресом та підбадьорює.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Дофамінове вбрання набирає популярності

Дофаміновий одяг — це модний тренд, який полягає в тому, аби носити одяг не просто заради краси, а й заради гарного самопочуття. Гардероб може напряму впливати на настрій. Все залежить від того, які кольори обрати.

Яскравий одяг. Фото з Instagram

Яскравий зелений колір допоможе вам зняти стрес. Він позитивно впливає на нервову систему людини, заспокоює та дарує відчуття комфорту. Рожевий та жовтий кольори покращать настрій. Вони знімають стрес та знижують тривожність. Одяг у блакитному кольорі — це про свіжість, свободу та безтурботність. Він сприятиме також успіху в різних справах.

Яскрава сукня. Фото з Instagram

Дофаміновий одяг — це й про різноманітні принти: квіткові, леопардові чи геометричні. Не варто думати, що яскравість в гардеробі підходить лише молоді. Такі образи псуватимуть усім незалежно від віку, варто просто правильно стилізувати їх.

Костюм з квітковим принтом. Фото з Instagram

У дні, коли вам дійсно погано, спробуйте одягнути дофаміновий одяг. Такий гардероб дійсно впливає на відчуття себе та змінює сприйняття життя, адже яскраві кольори впливають на настрій та допомагають почуватися краще.

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