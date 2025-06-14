Дофаминовая одежда покоряет модниц — это не просто о трендах

Девушка выбирает, что надеть. Фото: Freepik

В тренде сейчас одежда, которая поможет не просто хорошо выглядеть, но и будет способствовать хорошему настроению. Дофаминовый гардероб набирает популярность среди модниц, ведь он помогает бороться со стрессом и подбадривает.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Дофаминовая одежда набирает популярность

Дофаминовая одежда — это модный тренд, который заключается в том, чтобы носить одежду не просто ради красоты, но и ради хорошего самочувствия. Гардероб может напрямую влиять на настроение. Все зависит от того, какие цвета выбрать.

Яркая одежда. Фото из Instagram

Яркий зеленый цвет поможет вам снять стресс. Он положительно влияет на нервную систему человека, успокаивает и дарит ощущение комфорта. Розовый и желтый цвета улучшат настроение. Они снимают стресс и снижают тревожность. Одежда в голубом цвете — это о свежести, свободе и беззаботности. Она будет способствовать также успеху в различных делах.

Яркое платье. Фото из Instagram

Дофаминовая одежда — это и о разнообразных принтах: цветочные, леопардовые или геометрические. Не стоит думать, что яркость в гардеробе подходит только молодежи. Такие образы будут портить всем независимо от возраста, стоит просто правильно стилизовать их.

Костюм с цветочным принтом. Фото из Instagram

В дни, когда вам действительно плохо, попробуйте надеть дофаминовую одежду. Такой гардероб действительно влияет на ощущение себя и меняет восприятие жизни, ведь яркие цвета влияют на настроение и помогают чувствовать себя лучше.

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