Лакшері — модне слово, яке майже всі використовують неправильно

Чи точно ви знаєте, що таке "лакшері" — перевіримо
Слово "лакшері" вже давно закріпилося у повсякденній мові, особливо в індустрії моди, краси й реклами. Але не всі до кінця розуміють, що воно означає і чому таке популярне.
Детальніше про це розповіло видання termin.in.ua.
Отже, "лакшері" походить від англійського luxury — це про розкіш, але з додатковим блиском і нальотом винятковості. Це не просто щось дороге, а те, що викликає відчуття особливості.
Коли доречно використовувати термін "лакшері"
Термін "лакшері" найчастіше використовують, коли мова йде про:
- брендовий одяг чи взуття, наприклад, Gucci або Dior;
- авто преміум-класу — Bentley, Ferrari, Bugatti;
- дорогі курорти, де один день коштує, як половина квартири;
- елітну нерухомість у стилі "живу біля лісу, маю свій басейн і охорону".
Чому не сказати просто "розкіш"
Бо "лакшері" звучить модно, іноземно й трохи загадково. Саме тому маркетологи його й люблять. Продати сумку за 20 тисяч простіше, якщо вона не просто "гарна", а "лакшері".
Для кого і для чого це все
Речі з цього сегмента не про необхідність. Це про статус. Про бажання показати, що ви можете собі дозволити більше, ніж інші. Хоча, як кажуть економісти, розкіш — це будь-що, без чого можна обійтися. Але є в цьому і цікавий нюанс: багато хто купує лакшері не заради якості, а щоб "було видно". Сумка, до прикладу, як паспорт у світ статусних людей.
Що ще можна сказати замість "лакшері"
Українська мова має цілий набір слів, якими можна описати подібне:
- розкіш;
- шик;
- бундючність;
- блиск;
- люкс;
- помпезність;
- пишнота.
Але погодьмося — звучить вже зовсім не так ефектно, як оце "лакшері", правда ж? Тож наступного разу, коли хтось скаже: "Це лакшері", — ви точно знатимете, що це не просто про ціну. Це про образ, стиль і бажання бути "на рівень вище".
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