Лакшері — модне слово, яке майже всі використовують неправильно

Розкішна жінка. Фото: Freepik

Слово "лакшері" вже давно закріпилося у повсякденній мові, особливо в індустрії моди, краси й реклами. Але не всі до кінця розуміють, що воно означає і чому таке популярне.

Детальніше про це розповіло видання termin.in.ua.

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Отже, "лакшері" походить від англійського luxury — це про розкіш, але з додатковим блиском і нальотом винятковості. Це не просто щось дороге, а те, що викликає відчуття особливості.

Коли доречно використовувати термін "лакшері"

Термін "лакшері" найчастіше використовують, коли мова йде про:

брендовий одяг чи взуття, наприклад, Gucci або Dior;

авто преміум-класу — Bentley, Ferrari, Bugatti;

дорогі курорти, де один день коштує, як половина квартири;

елітну нерухомість у стилі "живу біля лісу, маю свій басейн і охорону".

Чому не сказати просто "розкіш"

Бо "лакшері" звучить модно, іноземно й трохи загадково. Саме тому маркетологи його й люблять. Продати сумку за 20 тисяч простіше, якщо вона не просто "гарна", а "лакшері".

Жінка, що має дорогий вигляд. Фото: Freepik

Для кого і для чого це все

Речі з цього сегмента не про необхідність. Це про статус. Про бажання показати, що ви можете собі дозволити більше, ніж інші. Хоча, як кажуть економісти, розкіш — це будь-що, без чого можна обійтися. Але є в цьому і цікавий нюанс: багато хто купує лакшері не заради якості, а щоб "було видно". Сумка, до прикладу, як паспорт у світ статусних людей.

Що ще можна сказати замість "лакшері"

Українська мова має цілий набір слів, якими можна описати подібне:

розкіш;

шик;

бундючність;

блиск;

люкс;

помпезність;

пишнота.

Але погодьмося — звучить вже зовсім не так ефектно, як оце "лакшері", правда ж? Тож наступного разу, коли хтось скаже: "Це лакшері", — ви точно знатимете, що це не просто про ціну. Це про образ, стиль і бажання бути "на рівень вище".

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