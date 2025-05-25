Деталі, які формують дорогий образ — як у мільйонерки

Красива жінка в чорному платті. Фото: Freepik

Є такі жінки, стиль яких одразу виказує на високий статус. І справа не у брендових речах чи вартості прикрас. Йдеться про деталі, які завжди є в образах таких модниць. Вони додають в стиль особливу нотку та шарм.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Укладки та зачіски

Багаті жінки звертають на зачіску особливу увагу. Вони завжди піклуються про це. Розкішна укладка чи звичайний пучок — будь-що буде мати гарний вигляд, якщо волосся чисте та доглянуте.

Легкий макіяж

Дорогий макіяж — це насамперед про акуратність. Багаті жінки завжди доглядають за шкірою, через що їм не потрібно наносити багато тону. Природність та легке сяйво — ось що дійсно вказує на високий статус.

Легкий макіяж. Фото: Freepik

Точне розуміння свого стилю

Багаті жінки вміють одягатись гарно. Вони обирають власний стиль та дотримуються його. Такі модниці вміють міксувати речі так, аби образ був дорогим та елегантним.

Стриманий манікюр

Заможні жінки віддають перевагу манікюру без дизайну та малюнків. Зазвичай, вони мають короткі нігті, ідеальну форму та обирають нюдові кольори. Цей манікюр не впадає у вічі, але створює враження дорогого образу.

Нюдовий манікюр. Фото: Freepik

Гарний аромат

Розкішні жінки не обирають трендові парфуми. Вони підбирають аромат, який дійсно їм підходить. Дорогі парфуми з характером — ось що додасть загадковості та стане завершальним акордом дорогого образу.

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