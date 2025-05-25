Детали, которые формируют дорогой образ — как у миллионерши

Красивая женщина в черном платье. Фото: Freepik

Есть такие женщины, стиль которых сразу указывает на высокий статус. И дело не в брендовых вещах или стоимости украшений. Речь идет о деталях, которые всегда есть в образах таких модниц. Они добавляют в стиль особую нотку и шарм.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Укладки и прически

Богатые женщины обращают на прическу особое внимание. Они всегда заботятся об этом. Роскошная укладка или обычный пучок — что угодно будет выглядеть хорошо, если волосы чистые и ухоженные.

Легкий макияж

Дорогой макияж — это прежде всего об аккуратности. Богатые женщины всегда ухаживают за кожей, из-за чего им не нужно наносить много тона. Естественность и легкое сияние — вот что действительно указывает на высокий статус.

Легкий макияж. Фото: Freepik

Точное понимание своего стиля

Богатые женщины умеют одеваться красиво. Они выбирают собственный стиль и придерживаются его. Такие модницы умеют миксовать вещи так, чтобы образ был дорогим и элегантным.

Сдержанный маникюр

Состоятельные женщины предпочитают маникюр без дизайна и рисунков. Обычно, они имеют короткие ногти, идеальную форму и выбирают нюдовые цвета. Этот маникюр не бросается в глаза, но создает впечатление дорогого образа.

Нюдовый маникюр. Фото: Freepik

Красивый аромат

Роскошные женщины не выбирают трендовые духи. Они подбирают аромат, который действительно им подходит. Дорогие духи с характером — вот что придаст загадочности и станет завершающим аккордом дорогого образа.

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