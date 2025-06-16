Лакшери — модное слово, которое почти все используют неправильно

Точно ли вы знаете, что такое "лакшери" — проверим
Слово "лакшери" уже давно закрепилось в повседневной речи, особенно в индустрии моды, красоты и рекламы. Но не все до конца понимают, что оно означает и почему так популярно.
Подробнее об этом рассказало издание termin.in.ua.
Итак, "лакшери" происходит от английского luxury — это про роскошь, но с дополнительным блеском и налетом исключительности. Это не просто что-то дорогое, а то, что вызывает ощущение особенности.
Когда уместно использовать термин "лакшери"
Термин "лакшери" чаще всего используют, когда речь идет о:
- брендовой одежде или обуви, например, Gucci или Dior;
- авто премиум-класса — Bentley, Ferrari, Bugatti;
- дорогих курортах, где один день стоит, как половина квартиры;
- элитную недвижимость в стиле "живу возле леса, имею свой бассейн и охрану".
Почему не сказать просто "роскошь"
Потому что "лакшери" звучит модно, иностранно и немного загадочно. Именно поэтому маркетологи его и любят. Продать сумку за 20 тысяч проще, если она не просто "красивая", а "лакшери".
Для кого и для чего это все
Вещи из этого сегмента не о необходимости. Это о статусе. О желании показать, что вы можете себе позволить больше, чем другие. Хотя, как говорят экономисты, роскошь — это любое, без чего можно обойтись. Но есть в этом и интересный нюанс: многие покупают лакшери не ради качества, а чтобы "было видно". Сумка, к примеру, как паспорт в мир статусных людей.
Что еще можно сказать вместо "лакшери"
Украинский язык имеет целый набор слов, которыми можно описать подобное:
- роскошь;
- шик;
- напыщенность;
- блеск;
- люкс;
- помпезность;
- пышность.
Но согласимся — звучит уже совсем не так эффектно, как это "лакшери", правда же? Поэтому в следующий раз, когда кто-то скажет: "Это лакшери", — вы точно будете знать, что это не просто о цене. Это про образ, стиль и желание быть "на уровень выше".
Ранее мы писали о том, какие фишки в стиле выдают богатых женщин.
Также мы сообщали о том, какой маникюр в основном делают себе богатые женщины.
Читайте Новини.LIVE!