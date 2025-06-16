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Главная Мода Точно ли вы знаете, что такое "лакшери" — проверим

Точно ли вы знаете, что такое "лакшери" — проверим

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 18:40
Лакшери — модное слово, которое почти все используют неправильно
Роскошная женщина. Фото: Freepik
Ключові моменти Когда уместно использовать термин "лакшери" Что еще можно сказать вместо "лакшери"

Слово "лакшери" уже давно закрепилось в повседневной речи, особенно в индустрии моды, красоты и рекламы. Но не все до конца понимают, что оно означает и почему так популярно.

Подробнее об этом рассказало издание termin.in.ua.

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Итак, "лакшери" происходит от английского luxury — это про роскошь, но с дополнительным блеском и налетом исключительности. Это не просто что-то дорогое, а то, что вызывает ощущение особенности.

Когда уместно использовать термин "лакшери"

Термин "лакшери" чаще всего используют, когда речь идет о:

  • брендовой одежде или обуви, например, Gucci или Dior;
  • авто премиум-класса — Bentley, Ferrari, Bugatti;
  • дорогих курортах, где один день стоит, как половина квартиры;
  • элитную недвижимость в стиле "живу возле леса, имею свой бассейн и охрану".

Почему не сказать просто "роскошь"

Потому что "лакшери" звучит модно, иностранно и немного загадочно. Именно поэтому маркетологи его и любят. Продать сумку за 20 тысяч проще, если она не просто "красивая", а "лакшери".

Слово "лакшері" варто розуміти вірно
Женщина, которая выглядит дорого. Фото: Freepik

Для кого и для чего это все

Вещи из этого сегмента не о необходимости. Это о статусе. О желании показать, что вы можете себе позволить больше, чем другие. Хотя, как говорят экономисты, роскошь — это любое, без чего можно обойтись. Но есть в этом и интересный нюанс: многие покупают лакшери не ради качества, а чтобы "было видно". Сумка, к примеру, как паспорт в мир статусных людей.

Что еще можно сказать вместо "лакшери"

Украинский язык имеет целый набор слов, которыми можно описать подобное:

  • роскошь;
  • шик;
  • напыщенность;
  • блеск;
  • люкс;
  • помпезность;
  • пышность.

Но согласимся — звучит уже совсем не так эффектно, как это "лакшери", правда же? Поэтому в следующий раз, когда кто-то скажет: "Это лакшери", — вы точно будете знать, что это не просто о цене. Это про образ, стиль и желание быть "на уровень выше".

Ранее мы писали о том, какие фишки в стиле выдают богатых женщин.

Также мы сообщали о том, какой маникюр в основном делают себе богатые женщины.

мода лайфхаки слово интересные факты стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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