Лакшери — модное слово, которое почти все используют неправильно

Роскошная женщина. Фото: Freepik

Слово "лакшери" уже давно закрепилось в повседневной речи, особенно в индустрии моды, красоты и рекламы. Но не все до конца понимают, что оно означает и почему так популярно.

Подробнее об этом рассказало издание termin.in.ua.

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Итак, "лакшери" происходит от английского luxury — это про роскошь, но с дополнительным блеском и налетом исключительности. Это не просто что-то дорогое, а то, что вызывает ощущение особенности.

Когда уместно использовать термин "лакшери"

Термин "лакшери" чаще всего используют, когда речь идет о:

брендовой одежде или обуви, например, Gucci или Dior;

авто премиум-класса — Bentley, Ferrari, Bugatti;

дорогих курортах, где один день стоит, как половина квартиры;

элитную недвижимость в стиле "живу возле леса, имею свой бассейн и охрану".

Почему не сказать просто "роскошь"

Потому что "лакшери" звучит модно, иностранно и немного загадочно. Именно поэтому маркетологи его и любят. Продать сумку за 20 тысяч проще, если она не просто "красивая", а "лакшери".

Женщина, которая выглядит дорого. Фото: Freepik

Для кого и для чего это все

Вещи из этого сегмента не о необходимости. Это о статусе. О желании показать, что вы можете себе позволить больше, чем другие. Хотя, как говорят экономисты, роскошь — это любое, без чего можно обойтись. Но есть в этом и интересный нюанс: многие покупают лакшери не ради качества, а чтобы "было видно". Сумка, к примеру, как паспорт в мир статусных людей.

Что еще можно сказать вместо "лакшери"

Украинский язык имеет целый набор слов, которыми можно описать подобное:

роскошь;

шик;

напыщенность;

блеск;

люкс;

помпезность;

пышность.

Но согласимся — звучит уже совсем не так эффектно, как это "лакшери", правда же? Поэтому в следующий раз, когда кто-то скажет: "Это лакшери", — вы точно будете знать, что это не просто о цене. Это про образ, стиль и желание быть "на уровень выше".

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