Секретний догляд Скарлетт Йоганссон, про який говорить Голлівуд

Скарлетт Йоганссон. Фото: Instagram/scarlettjohanssonworld

Навіть коли вона не у ролі "Чорної вдови" чи не позує поруч із Ченнінгом Татумом на зйомках "Відвези мене на Місяць", Скарлетт Йоганссон наче після спа-відпочинку — свіжа, сяюча, ніби взагалі не втомлюється. І виявляється, що за цим стоїть не армія стилістів, а всього п’ять звичок. Звичайних, дуже людських, які може взяти на озброєння кожна.

Про них написало видання Eat This Not That.

Реклама

Читайте також:

Секрети краси від Скарлетт Йоганссон

Ранок зі сироваткою

Скарлетт не починає день без улюбленої сироватки The Outset. Каже, що її шкіра буквально звикла до неї, і щоранку без цього засобу — як без сніданку. Така сироватка зміцнює шкіру, вирівнює її тон і надає сяйва — доведено нею самою і численними дослідженнями.

Жодного шару "бетону" на обличчі

Акторка зізнається: макіяж носить лише на зйомках. І якщо в кадрі вона суцільний гламур із віїстими накладними віями й тоналкою в кілька шарів, то в житті все інакше. У вихідні вона дає шкірі спокій: жодного тонального крему, максимум легкий бальзам на губи.

Тональний крем. Фото: Freepik

Сон — її найкращий косметолог

Скарлетт чесно визнає: вона любить поспати. І навіть більше — вважає короткий денний сон порятунком для психіки. "15 хвилин тиші — і я наче заново народилась", — каже вона. Особливо це стало важливим після народження дітей, коли на двері почали стукати маленькі рученята.

Пілатес

Пілатес — це її "перезавантаження". Раніше вона піднімала вагу, робила складні вправи, але тіло сказало "стоп". Тепер її вибір — плавні рухи без травм. І головне після тренування вона не втомлена, а повна сил. Саме це стало для неї відкриттям і причиною, чому вона займається пілатесом роками.

Дівчина займається пілатес. Фото: Freepik

Мінімум втручання у шкіру

Цікаво, але Скарлетт уникає професійного догляду за обличчям. Чому? Бо її шкіра дуже чутлива, легко дратується і схильна до висипань. Вона боїться, що хтось чужий руками спровокує щось неприємне. Тому довіряє лише собі — ніжно, обережно, без зайвих експериментів.

Раніше ми писали про те, які літні речі переважають у гардеробі сестер Олсен.

Також ми повідомляли про нову зачіску Гейлі Бібер в стилі 2000-х.