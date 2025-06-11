Секретний догляд Скарлетт Йоганссон, про який говорить Голлівуд

У чому секрет краси Скарлетт Йоганссон після 40 років
Навіть коли вона не у ролі "Чорної вдови" чи не позує поруч із Ченнінгом Татумом на зйомках "Відвези мене на Місяць", Скарлетт Йоганссон наче після спа-відпочинку — свіжа, сяюча, ніби взагалі не втомлюється. І виявляється, що за цим стоїть не армія стилістів, а всього п’ять звичок. Звичайних, дуже людських, які може взяти на озброєння кожна.
Про них написало видання Eat This Not That.
Секрети краси від Скарлетт Йоганссон
Ранок зі сироваткою
Скарлетт не починає день без улюбленої сироватки The Outset. Каже, що її шкіра буквально звикла до неї, і щоранку без цього засобу — як без сніданку. Така сироватка зміцнює шкіру, вирівнює її тон і надає сяйва — доведено нею самою і численними дослідженнями.
Жодного шару "бетону" на обличчі
Акторка зізнається: макіяж носить лише на зйомках. І якщо в кадрі вона суцільний гламур із віїстими накладними віями й тоналкою в кілька шарів, то в житті все інакше. У вихідні вона дає шкірі спокій: жодного тонального крему, максимум легкий бальзам на губи.
Сон — її найкращий косметолог
Скарлетт чесно визнає: вона любить поспати. І навіть більше — вважає короткий денний сон порятунком для психіки. "15 хвилин тиші — і я наче заново народилась", — каже вона. Особливо це стало важливим після народження дітей, коли на двері почали стукати маленькі рученята.
Пілатес
Пілатес — це її "перезавантаження". Раніше вона піднімала вагу, робила складні вправи, але тіло сказало "стоп". Тепер її вибір — плавні рухи без травм. І головне після тренування вона не втомлена, а повна сил. Саме це стало для неї відкриттям і причиною, чому вона займається пілатесом роками.
Мінімум втручання у шкіру
Цікаво, але Скарлетт уникає професійного догляду за обличчям. Чому? Бо її шкіра дуже чутлива, легко дратується і схильна до висипань. Вона боїться, що хтось чужий руками спровокує щось неприємне. Тому довіряє лише собі — ніжно, обережно, без зайвих експериментів.
Раніше ми писали про те, які літні речі переважають у гардеробі сестер Олсен.
Також ми повідомляли про нову зачіску Гейлі Бібер в стилі 2000-х.
Читайте Новини.LIVE!