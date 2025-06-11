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Главная Мода В чем секрет красоты Скарлетт Йоханссон после 40 лет

В чем секрет красоты Скарлетт Йоханссон после 40 лет

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Дата публикации 11 июня 2025 18:41
Секретный уход Скарлетт Йоханссон, о котором говорит Голливуд
Скарлетт Йоханссон. Фото: Instagram/scarlettjohanssonworld
Ключові моменти Секреты красоты от Скарлетт Йоханссон

Даже когда она не в роли "Черной вдовы" или не позирует рядом с Ченнингом Татумом на съемках "Отвези меня на Луну", Скарлетт Йоханссон как после спа-отдыха — свежая, сияющая, будто вообще не устает. И оказывается, что за этим стоит не армия стилистов, а всего пять привычек. Обычных, очень человеческих, которые может взять на вооружение каждая.

О них написало издание Eat This Not That.

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Утро с сывороткой

Скарлетт не начинает день без любимой сыворотки The Outset. Говорит, что ее кожа буквально привыкла к ней, и каждое утро без этого средства — как без завтрака. Такая сыворотка укрепляет кожу, выравнивает ее тон и придает сияние — доказано ею самой и многочисленными исследованиями.

Никакого слоя "бетона" на лице

Актриса признается: макияж носит только на съемках. И если в кадре она сплошной гламур с ресничными накладными ресницами и тоналкой в несколько слоев, то в жизни все иначе. В выходные она дает коже покой: никакого тонального крема, максимум легкий бальзам на губы.

Шкірі потрібно давати відпочити від косметики
Тональный крем. Фото: Freepik

Сон — ее лучший косметолог

Скарлетт честно признает: она любит поспать. И даже больше — считает короткий дневной сон спасением для психики. "15 минут тишины — и я как будто заново родилась", — говорит она. Особенно это стало важным после рождения детей, когда в дверь начали стучать маленькие ручки.

Пилатес

Пилатес — это ее "перезагрузка". Раньше она поднимала вес, делала сложные упражнения, но тело сказало "стоп". Теперь ее выбор — плавные движения без травм. И главное после тренировки она не уставшая, а полная сил. Именно это стало для нее открытием и причиной, почему она занимается пилатесом годами.

Спорт дуже корисний для здоров'я
Девушка занимается пилатесом. Фото: Freepik

Минимум вмешательства в кожу

Интересно, но Скарлетт избегает профессионального ухода за лицом. Почему? Потому что ее кожа очень чувствительная, легко раздражается и склонна к высыпаниям. Она боится, что кто-то чужой руками спровоцирует что-то неприятное. Поэтому доверяет только себе — нежно, осторожно, без лишних экспериментов.

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мода знаменитости красота уход стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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