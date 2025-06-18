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Главная Мода В чем секрет популярности костюмного жилета летом

В чем секрет популярности костюмного жилета летом

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Дата публикации 18 июня 2025 08:40
Костюмный жилет в летнем гардеробе — главные плюсы
Девушка в жилете. Фото: Freepik
Ключові моменти С чем носить трендовый жилет этим летом

Этим летом жилет не просто элемент делового костюма, как было раньше. Он стал настоящим хамелеоном гардероба: меняет настроение, стиль и даже формат выхода. Один и тот же жилет легко адаптируется к утреннему кофе с подругой, важной встрече в офисе или вечернему коктейлю в городе. И это не преувеличение.

Новини.LIVE расскажет об этом больше.

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С чем носить трендовый жилет этим летом

Дизайнеры большой моды — Saint Laurent, Prada, The Row — еще на показах весна-лето 2025 сделали на него акцент. Но модницы на улицах доказали: эта вещь может быть не менее эффектной и в реальной жизни. Например, приталенный черный жилет в паре с широкими белыми брюками и босоножками на невысоком каблуке — идеальный лук для офиса. Если добавить массивные украшения, смело можно идти на ужин.

Речі, що завжди працюють на вас
Стильный образ. Фото из Instagram

Для более расслабленного настроения обратите внимание на сочетание с денимом. Джинсовые шорты-бермуды, жилет на голое тело и кеды — ультрасовременно и комфортно. А еще очень по-летнему. В тренде и жилеты из льняных тканей, которые "дышат" в жару и добавляют образу натуральной легкости. Выбирайте натуральные цвета — от белого до песочного, или наоборот делайте ставку на яркие акценты: синий, лайм, красный, коричневый.

Костюмні жилети цього літа на піку популярності
Костюмный жилет в тренде. Фото из Instagram

Жилет в этом сезоне — это и альтернатива топу, и верхний слой, и даже самостоятельная "звезда" образа. Структурированные плечи, выточенные линии, или нарочито оверсайзный крой — выбирайте то, что подчеркнет ваше настроение. Это тот случай, когда с одной вещью можно создать десятки вариантов. Так что если в вашем гардеробе еще нет жилета, самое время добавить его в список must-have этого лета.

Ранее мы писали о том, какие базовые вещи есть в гардеробе сестер Олсен.

Также мы сообщали, что сейчас модно носить расстегнутую рубашку.

мода одежда тренды вещи стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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