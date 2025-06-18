Костюмный жилет в летнем гардеробе — главные плюсы

Девушка в жилете. Фото: Freepik

Этим летом жилет не просто элемент делового костюма, как было раньше. Он стал настоящим хамелеоном гардероба: меняет настроение, стиль и даже формат выхода. Один и тот же жилет легко адаптируется к утреннему кофе с подругой, важной встрече в офисе или вечернему коктейлю в городе. И это не преувеличение.

Новини.LIVE расскажет об этом больше.

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С чем носить трендовый жилет этим летом

Дизайнеры большой моды — Saint Laurent, Prada, The Row — еще на показах весна-лето 2025 сделали на него акцент. Но модницы на улицах доказали: эта вещь может быть не менее эффектной и в реальной жизни. Например, приталенный черный жилет в паре с широкими белыми брюками и босоножками на невысоком каблуке — идеальный лук для офиса. Если добавить массивные украшения, смело можно идти на ужин.

Стильный образ. Фото из Instagram

Для более расслабленного настроения обратите внимание на сочетание с денимом. Джинсовые шорты-бермуды, жилет на голое тело и кеды — ультрасовременно и комфортно. А еще очень по-летнему. В тренде и жилеты из льняных тканей, которые "дышат" в жару и добавляют образу натуральной легкости. Выбирайте натуральные цвета — от белого до песочного, или наоборот делайте ставку на яркие акценты: синий, лайм, красный, коричневый.

Костюмный жилет в тренде. Фото из Instagram

Жилет в этом сезоне — это и альтернатива топу, и верхний слой, и даже самостоятельная "звезда" образа. Структурированные плечи, выточенные линии, или нарочито оверсайзный крой — выбирайте то, что подчеркнет ваше настроение. Это тот случай, когда с одной вещью можно создать десятки вариантов. Так что если в вашем гардеробе еще нет жилета, самое время добавить его в список must-have этого лета.

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