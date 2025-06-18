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Головна Мода У чому секрет популярності костюмного жилета влітку

У чому секрет популярності костюмного жилета влітку

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Дата публікації: 18 червня 2025 08:40
Костюмний жилет у літньому гардеробі — головні плюси
Дівчина в жилеті. Фото: Freepik
Ключові моменти З чим носити трендовий жилет цього літа

Цього літа жилет — не просто елемент ділового костюма, як було раніше. Він став справжнім хамелеоном гардероба: змінює настрій, стиль і навіть формат виходу. Один і той самий жилет легко адаптується до ранкової кави з подругою, важливої зустрічі в офісі чи вечірнього коктейлю в місті. І це не перебільшення.

Новини.LIVE розповість про це більше.

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З чим носити трендовий жилет цього літа

Дизайнери великої моди — Saint Laurent, Prada, The Row — ще на показах весна-літо 2025 зробили на нього акцент. Але модниці на вулицях довели: ця річ може бути не менш ефектною і в реальному житті. Наприклад, приталений чорний жилет у парі із широкими білими штанами й босоніжками на невисокому підборі — ідеальний лук для офісу. Якщо додати масивні прикраси, сміливо можна йти на вечерю.

Речі, що завжди працюють на вас
Стильний образ. Фото з Instagram

Для більш розслабленого настрою зверніть увагу на поєднання з денімом. Джинсові шорти-бермуди, жилет на голе тіло й кеди — ультрасучасно і комфортно. А ще дуже по-літньому. В тренді й жилети з лляних тканин, які "дихають" у спеку та додають образу натуральної легкості. Вибирайте натуральні кольори — від білого до пісочного, або навпаки робіть ставку на яскраві акценти: синій, лайм, червоний, коричневий.

Костюмні жилети цього літа на піку популярності
Костюмний жилет в тренді.  Фото з Instagram

Жилет цього сезону — це й альтернатива топу, і верхній шар, і навіть самостійна "зірка" образу. Структуровані плечі, виточені лінії, або навмисно оверсайзний крій — обирайте те, що підкреслить ваш настрій. Це той випадок, коли з однією річчю можна створити десятки варіантів. Тож якщо у вас в гардеробі ще немає жилета, саме час додати його в список must-have цього літа.

Раніше ми писали про те, які базові речі є в гардеробі сестер Олсен.

Також ми повідомляли, що зараз модно носити розстебнуту сорочку.

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Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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