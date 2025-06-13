Універсальні жакети на літо-2025 — що зараз у тренді

Дівчина в жакеті. Фото: Freepik

Літній жакет — ідеальний варіант, коли на вулиці трохи прохолодно або ж потрібно мати більш зібраний вигляд. У сезоні весна-літо 2025 дизайнери зробили акцент на жіночність і легкість. Строгі чоловічі фасони відійшли на другий план, а на їхнє місце прийшли моделі з акцентом на талію, декоративними вирізами, ремінцями й незвичним кроєм.

Про це пише Cosmopolitan.

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Такі моделі залишаються актуальними, але з невеликими оновленнями. Це може бути трохи вільніший силует або делікатна приталеність. У тренді чисті, прості кольори: білий, синій. А ще — лаконічні моделі з помітними плечима, що підкреслюють впевненість у собі, не втрачаючи при цьому жіночності.

Stella McCartney. Фото: Cosmopolitan

Легкі, майже невагомі жакети

Для тих, хто шукає щось витончене — чудовий варіант із напівпрозорої тканини. Такий жакет має дуже романтичний вигляд й водночас може цілком функціонально захистити від прохолоди. Його легко комбінувати як із сукнею, так і зі звичайними джинсами.

Akris. Фото: Cosmopolitan

Пастельні відтінки

Якщо хочеться кольору, але не надто яскравого — радимо звернути увагу на масляний жовтий, фісташковий чи ніжно-рожевий. Такі відтінки додають образу свіжості й поєднуються з будь-яким базовим одягом, від спідниць до штанів.

Litkovska. Фото: Cosmopolitan



Жакет цього літа — це не просто верхній шар, а важлива частина образу. Він може бути діловим або романтичним, стриманим чи нестандартним. Усе залежить від вашого настрою і від того, який стиль вам ближчий.

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