Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Наймодніші жакети літа — що носитимуть усі у 2025 році

Наймодніші жакети літа — що носитимуть усі у 2025 році

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 18:16
Універсальні жакети на літо-2025 — що зараз у тренді
Дівчина в жакеті. Фото: Freepik
Ключові моменти Що саме в моді цього літа

Літній жакет — ідеальний варіант, коли на вулиці трохи прохолодно або ж потрібно мати більш зібраний вигляд. У сезоні весна-літо 2025 дизайнери зробили акцент на жіночність і легкість. Строгі чоловічі фасони відійшли на другий план, а на їхнє місце прийшли моделі з акцентом на талію, декоративними вирізами, ремінцями й незвичним кроєм.

Про це пише Cosmopolitan.

Реклама
Читайте також:

Що саме в моді цього літа

Класичні жакети для роботи та на кожен день

Такі моделі залишаються актуальними, але з невеликими оновленнями. Це може бути трохи вільніший силует або делікатна приталеність. У тренді чисті, прості кольори: білий, синій. А ще — лаконічні моделі з помітними плечима, що підкреслюють впевненість у собі, не втрачаючи при цьому жіночності.

Класичні жакети можна сміливо носити і влітку
Stella McCartney. Фото: Cosmopolitan

Легкі, майже невагомі жакети

Для тих, хто шукає щось витончене — чудовий варіант із напівпрозорої тканини. Такий жакет має дуже романтичний вигляд й водночас може цілком функціонально захистити від прохолоди. Його легко комбінувати як із сукнею, так і зі звичайними джинсами.

Жакет із напівпрозорої тканини ідеальний вибір
Akris. Фото: Cosmopolitan

Пастельні відтінки

Якщо хочеться кольору, але не надто яскравого — радимо звернути увагу на масляний жовтий, фісташковий чи ніжно-рожевий. Такі відтінки додають образу свіжості й поєднуються з будь-яким базовим одягом, від спідниць до штанів.

В моді зараз на літо пастельні відтінки
Litkovska. Фото: Cosmopolitan


Жакет цього літа — це не просто верхній шар, а важлива частина образу. Він може бути діловим або романтичним, стриманим чи нестандартним. Усе залежить від вашого настрою і від того, який стиль вам ближчий.

Раніше ми писали про те, яка біла майка з 90-х стала базовою річчю цього літа.

Також ми повідомляли, які цікаві образи можна скомбінувати зі штанами-палаццо.

літо мода тренди речі стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації