Универсальные жакеты на лето-2025 — что сейчас в тренде

Девушка в жакете. Фото: Freepik

Летний жакет — идеальный вариант, когда на улице немного прохладно или же нужно выглядеть более собранно. В сезоне весна-лето 2025 дизайнеры сделали акцент на женственность и легкость. Строгие мужские фасоны отошли на второй план, а на их место пришли модели с акцентом на талию, декоративными вырезами, ремешками и необычным кроем.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Такие модели остаются актуальными, но с небольшими обновлениями. Это может быть немного более свободный силуэт или деликатная приталенность. В тренде чистые, простые цвета: белый, синий. А еще — лаконичные модели с заметными плечами, подчеркивающие уверенность в себе, не теряя при этом женственности.

Stella McCartney. Фото: Cosmopolitan

Легкие, почти невесомые жакеты

Для тех, кто ищет что-то изящное — отличный вариант из полупрозрачной ткани. Такой жакет выглядит очень романтично и в то же время может вполне функционально защитить от прохлады. Его легко комбинировать как с платьем, так и с обычными джинсами.

Akris. Фото: Cosmopolitan

Пастельные оттенки

Если хочется цвета, но не слишком яркого — советуем обратить внимание на масляный желтый, фисташковый или нежно-розовый. Такие оттенки добавляют образу свежести и сочетаются с любой базовой одеждой, от юбок до брюк.

Litkovska. Фото: Cosmopolitan



Жакет этим летом — это не просто верхний слой, а важная часть образа. Он может быть деловым или романтичным, сдержанным или нестандартным. Все зависит от вашего настроения и от того, какой стиль вам ближе.

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