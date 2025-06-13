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Главная Мода Самые модные жакеты лета — что будут носить все в 2025 году

Самые модные жакеты лета — что будут носить все в 2025 году

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Дата публикации 13 июня 2025 18:16
Универсальные жакеты на лето-2025 — что сейчас в тренде
Девушка в жакете. Фото: Freepik
Ключові моменти Что именно в моде этим летом

Летний жакет — идеальный вариант, когда на улице немного прохладно или же нужно выглядеть более собранно. В сезоне весна-лето 2025 дизайнеры сделали акцент на женственность и легкость. Строгие мужские фасоны отошли на второй план, а на их место пришли модели с акцентом на талию, декоративными вырезами, ремешками и необычным кроем.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Что именно в моде этим летом

Классические жакеты для работы и на каждый день

Такие модели остаются актуальными, но с небольшими обновлениями. Это может быть немного более свободный силуэт или деликатная приталенность. В тренде чистые, простые цвета: белый, синий. А еще — лаконичные модели с заметными плечами, подчеркивающие уверенность в себе, не теряя при этом женственности.

Класичні жакети можна сміливо носити і влітку
Stella McCartney. Фото: Cosmopolitan

Легкие, почти невесомые жакеты

Для тех, кто ищет что-то изящное — отличный вариант из полупрозрачной ткани. Такой жакет выглядит очень романтично и в то же время может вполне функционально защитить от прохлады. Его легко комбинировать как с платьем, так и с обычными джинсами.

Жакет із напівпрозорої тканини ідеальний вибір
Akris. Фото: Cosmopolitan

Пастельные оттенки

Если хочется цвета, но не слишком яркого — советуем обратить внимание на масляный желтый, фисташковый или нежно-розовый. Такие оттенки добавляют образу свежести и сочетаются с любой базовой одеждой, от юбок до брюк.

В моді зараз на літо пастельні відтінки
Litkovska. Фото: Cosmopolitan


Жакет этим летом — это не просто верхний слой, а важная часть образа. Он может быть деловым или романтичным, сдержанным или нестандартным. Все зависит от вашего настроения и от того, какой стиль вам ближе.

Ранее мы писали о том, какая белая майка из 90-х стала базовой вещью этим летом.

Также мы сообщали, какие интересные образы можно скомбинировать с брюками-палаццо.

лето мода тренды вещи стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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