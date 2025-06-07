В моду повертається майка з 90-х — має бути в гардеробі кожної модниці

Дівчина посміхається. Фото: Freepik

В спекотну погоду хочеться одягати щось легке те невагоме. Модні тренди це підтримують, тож хітом цього сезону стане майка на тоненьких бретелях. Вона була популярною у 90-х й знову впевнено завойовує серця модниць.

Про це пише Vogue.

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Майка з 90-х знову в моді

Майка на тонких бретелях була улюбленою річчю в гардеробі модниць у 90-х. Невимушеність та простота, які тоді були популярними, стали трендовими й в цьому сезоні. Тож улюблениця мільйонів впевнено повертається на лідерські позиції у модних перегонах.

Гвінет Пелтроу. Фото: Vogue

У 90-х цей відкритий топ був улюбленцем Кейт Мосс та Гвінет Пелтроу. Звісно ж, така річ — незамінна в спеку, завдяки максимально відкритим рукам та плечам. Його можна вдало стилізувати у повсякденних образах. Для більш стриманих аутфітів додайте жакет чи легку сорочку.

Кейт Мосс. Фото: Vogue

Мінімалізм не виходить з моди вже декілька сезонів поспіль і майка з тонкими бретелями ідеально вписується в такий тренд. До того ж нотка ностальгії робить її по-особливому привабливою. Це одна з тих речей, які дійсно формують базу літнього жіночого гардероба.

Майлі Сайрус. Фото: Vogue

Актуальний та практичний — цей топ має бути в гардеробі кожної модниці влітку 2025. Поєднуйте його зі штанами, шортами чи спідницями, створюючи образи на будь-який смак.

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