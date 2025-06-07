В моду возвращается майка из 90-х — должна быть в гардеробе каждой модницы

Девушка улыбается. Фото: Freepik

В жаркую погоду хочется надевать что-то легкое и невесомое. Модные тренды это поддерживают, поэтому хитом этого сезона станет майка на тоненьких бретелях. Она была популярной в 90-х и снова уверенно завоевывает сердца модниц.

Об этом пишет Vogue.

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Майка из 90-х снова в моде

Майка на тонких бретелях была любимой вещью в гардеробе модниц в 90-х. Непринужденность и простота, которые тогда были популярны, стали трендовыми и в этом сезоне. Поэтому любимица миллионов уверенно возвращается на лидерские позиции в модной гонке.

Гвинет Пэлтроу. Фото: Vogue

В 90-х этот открытый топ был любимцем Кейт Мосс и Гвинет Пэлтроу. Конечно же, такая вещь — незаменимая в жару, благодаря максимально открытым рукам и плечам. Его можно удачно стилизовать в повседневных образах. Для более сдержанных аутфитов добавьте жакет или легкую рубашку.

Кейт Мосс. Фото: Vogue

Минимализм не выходит из моды уже несколько сезонов подряд и майка с тонкими бретелями идеально вписывается в такой тренд. К тому же нотка ностальгии делает ее по-особенному привлекательной. Это одна из тех вещей, которые действительно формируют базу летнего женского гардероба.

Майли Сайрус. Фото: Vogue

Актуальный и практичный — этот топ должен быть в гардеробе каждой модницы летом 2025. Сочетайте его с брюками, шортами или юбками, создавая образы на любой вкус.

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