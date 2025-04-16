Что вышло из моды весной-2025 — какие вещи взамен оказались в тренде

Эти вещи больше не в моде — что носить вместо них
Этой весной пришло время немного "почистить" шкаф. Да, именно сейчас, когда солнце уже греет, а соцсети взрываются модными образами, становится понятно: некоторые вещи уже отжили свое. Они еще недавно казались must-have, но теперь уже немного устарели. И это нормально — мода же не стоит на месте.
Об этом пишет WHOWHATWEAR.
Некоторые любимцы остаются с нами надолго (потому что удобно, красиво и универсально), а вот другие лучше уже сегодня отложить. Чтобы выглядеть свежо и не тратить лишние деньги, просто замените их на что-то более актуальное.
Что носить в этом сезоне из одежды
Минус банты — плюс кружево
Если раньше мы украшали все лентами и завязочками, то теперь лучше отдать предпочтение ажурным деталям. Кружево возвращается, но не в виде романтических платьев из прошлого, а как стильная вставка или акцент. Оно добавляет образу женственности.
Капри идут в отпуск
Эти укороченные штанишки уже немного приелись, согласитесь? Теперь в тренде брюки-сигареты — прямые, аккуратные, которые визуально делают ноги длиннее. Они выглядят сдержанно и в то же время очень современно.
Мотокуртки — нет, спортивные куртки — да
Те коротенькие кожаные куртки, которые когда-то спасали каждый образ, постепенно уходят. Вместо них легкие, удобные спортивные модели, которые добавляют расслабленности. Особенно круто они смотрятся с женственными вещами — такая себе игра на контрастах.
Рыбацкие сандалии меняем на плетеные балетки
Да, это не шутка. Массивная обувь понемногу сдает позиции, а на смену ей приходит легкость. Плетеные балетки — удобные, дышащие, идеальные для городских прогулок.
Атласные юбки уже не "вау"
Они красиво блестят, но немного вышли из игры. Этой весной стоит обратить внимание на юбки-карандаши. Они всегда были классикой, но теперь снова вернулись в модный фокус. Особенно с интересной текстурой или ярким цветом.
Вместо того чтобы слепо гнаться за новыми вещами, стоит немного перезагрузить гардероб — осторожно, но со вкусом. И главное носить то, что подходит именно вам.
Ранее мы писали о том, какие еще антитреды есть в этом году, о которых стоит знать.
Также мы сообщали, какие вещи вообще не нужно носить в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!