Что вышло из моды весной-2025 — какие вещи взамен оказались в тренде

Стильная девушка. Фото: Freepik

Этой весной пришло время немного "почистить" шкаф. Да, именно сейчас, когда солнце уже греет, а соцсети взрываются модными образами, становится понятно: некоторые вещи уже отжили свое. Они еще недавно казались must-have, но теперь уже немного устарели. И это нормально — мода же не стоит на месте.

Об этом пишет WHOWHATWEAR.

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Что носить в этом сезоне из одежды

Минус банты — плюс кружево

Если раньше мы украшали все лентами и завязочками, то теперь лучше отдать предпочтение ажурным деталям. Кружево возвращается, но не в виде романтических платьев из прошлого, а как стильная вставка или акцент. Оно добавляет образу женственности.

Капри идут в отпуск

Эти укороченные штанишки уже немного приелись, согласитесь? Теперь в тренде брюки-сигареты — прямые, аккуратные, которые визуально делают ноги длиннее. Они выглядят сдержанно и в то же время очень современно.

Капри. Фото из Instagram

Мотокуртки — нет, спортивные куртки — да

Те коротенькие кожаные куртки, которые когда-то спасали каждый образ, постепенно уходят. Вместо них легкие, удобные спортивные модели, которые добавляют расслабленности. Особенно круто они смотрятся с женственными вещами — такая себе игра на контрастах.

Мотокуртка. Фото из Instagram

Рыбацкие сандалии меняем на плетеные балетки

Да, это не шутка. Массивная обувь понемногу сдает позиции, а на смену ей приходит легкость. Плетеные балетки — удобные, дышащие, идеальные для городских прогулок.

Плетеные балетки. Фото из Instagram

Атласные юбки уже не "вау"

Они красиво блестят, но немного вышли из игры. Этой весной стоит обратить внимание на юбки-карандаши. Они всегда были классикой, но теперь снова вернулись в модный фокус. Особенно с интересной текстурой или ярким цветом.

Атласная юбка. Фото из Instagram

Вместо того чтобы слепо гнаться за новыми вещами, стоит немного перезагрузить гардероб — осторожно, но со вкусом. И главное носить то, что подходит именно вам.

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