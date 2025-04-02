Антитренди повертаються — що знову стало популярним

Дівчина в сукні в горошок. Фото: Freepik

Ще зовсім нещодавно ці речі здавалися давно забутими — майже як старі фото з минулого десятиліття. Але мода не стоїть на місці, вона рухається по колу. Саме тому сьогодні у гардеробах трендсеттерок знову з’явилися речі, які раніше вважались моветоном.

Українська стилістка Галина Денисюк розповіла в коментарі 1+1, які саме антитренди несподівано повернулись у гру і тепер мають ще крутіший вигляд.

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Вузькі джинси

Так, скінні знову серед фаворитів. Здається, ми вже встигли попрощатися з ними на користь широких штанів, але мода зробила крутий поворот. Тепер обтислі джинси повернулись і не просто так. Вони стали частиною стильних образів, які поєднують вузький низ з об’ємним верхом та масивним взуттям.

Як каже стилістка, скінні зараз мають зовсім інакший вигляд: низька посадка, цікавий декор, нестандартні кольори — усе це робить їх сучасними. А головне вони підкреслюють фігуру і додають виразності навіть найпростішому образу.

Вузькі джинси в тренді. Фото з Instagram

Принт у горошок

Колись він був символом ретро-романтики. Потім став надто "солодким" і поступився місцем стриманим візерункам. Але тепер горошок знову на піку. Тільки цього разу — з новим звучанням.

Великі або дрібні крапки, несподівані кольорові поєднання, навіть аксесуари з цим принтом — усе це додає образам легкості і шарму. Горошок з’являється не тільки на сукнях, а й на штанах, взутті, сумках. Ідеально, якщо комбінувати його з базовими речами або створювати сміливі мікси з іншими візерунками.

Сукня в горошок. Фото з Instagram

Туфлі з відкритими пальцями

Це взуття ніби створене для весни й літа. Відкриті пальці повернулися не тільки у класичному виконанні, а й у вигляді креативних моделей з оригінальними підборами, яскравими кольорами та цікавими деталями.

Туфлі з відкритими пальцями. Фото з Instagram

Такі туфлі чудово доповнюють як легке плаття, так і строгий костюм. Вони додають образу жіночності, але водночас легкості.

Галина Денисюк радить не боятися експериментів: головне — тримати баланс і слухати себе. Іноді навіть забута річ із минулого може заграти новими фарбами, якщо подивитися на неї під іншим кутом.

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