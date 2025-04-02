Антитренды возвращаются - что снова стало популярным

Девушка в платье в горошек. Фото: Freepik

Еще совсем недавно эти вещи казались давно забытыми — почти как старые фото из прошлого десятилетия. Но мода не стоит на месте, она движется по кругу. Именно поэтому сегодня в гардеробах трендсеттерок снова появились вещи, которые раньше считались моветоном.

Украинский стилист Галина Денисюк рассказала в комментарии 1+1, какие именно антитренды неожиданно вернулись в игру и теперь выглядят еще круче.

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Узкие джинсы

Да, скинни снова среди фаворитов. Кажется, мы уже успели попрощаться с ними в пользу широких брюк, но мода сделала крутой поворот. Теперь обтягивающие джинсы вернулись и не просто так. Они стали частью стильных образов, которые сочетают узкий низ с объемным верхом и массивной обувью.

Как говорит стилист, скинни сейчас выглядят совсем иначе: низкая посадка, интересный декор, нестандартные цвета — все это делает их современными. А главное они подчеркивают фигуру и добавляют выразительности даже самому простому образу.

Узкие джинсы в тренде. Фото из Instagram

Принт в горошек

Когда-то он был символом ретро-романтики. Потом стал слишком "сладким" и уступил место сдержанным узорам. Но теперь горошек снова на пике. Только на этот раз — с новым звучанием.

Крупные или мелкие точки, неожиданные цветовые сочетания, даже аксессуары с этим принтом — все это добавляет образам легкости и шарма. Горошек появляется не только на платьях, но и на брюках, обуви, сумках. Идеально, если комбинировать его с базовыми вещами или создавать смелые миксы с другими узорами.

Платье в горошек. Фото из Instagram

Туфли с открытыми пальцами

Эта обувь будто создана для весны и лета. Открытые пальцы вернулись не только в классическом исполнении, но и в виде креативных моделей с оригинальными каблуками, яркими цветами и интересными деталями.

Туфли с открытыми пальцами. Фото из Instagram

Такие туфли прекрасно дополняют как легкое платье, так и строгий костюм. Они добавляют образу женственности, но в то же время легкости.

Галина Денисюк советует не бояться экспериментов: главное — держать баланс и слушать себя. Иногда даже забытая вещь из прошлого может заиграть новыми красками, если посмотреть на нее под другим углом.

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