Що вийшло з моди навесні-2025 — які речі натомість опинилися у тренді

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Цієї весни настав час трохи "почистити" шафу. Так, саме зараз, коли сонце вже гріє, а соцмережі вибухають модними образами, стає зрозуміло: деякі речі вже віджили своє. Вони ще недавно здавались must-have, але тепер вже трохи застарілі. І це нормально — мода ж не стоїть на місці.

Про це пише WHOWHATWEAR.

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Деякі улюбленці залишаються з нами надовго (бо зручно, красиво й універсально), а от інші краще вже сьогодні відкласти. Щоб мати свіжий вигляд й не витрачати зайві гроші, просто замініть їх на щось актуальніше.

Що носити цього сезону з одягу

Мінус банти — плюс мереживо

Якщо раніше ми прикрашали все стрічками та зав’язочками, то тепер краще віддати перевагу ажурним деталям. Мереживо повертається, але не у вигляді романтичних суконь із минулого, а як стильна вставка чи акцент. Воно додає образу жіночності.

Капрі йдуть у відпустку

Ці укорочені штанці вже трохи приїлись, погодьтеся? Тепер у тренді штани-сигарети — прямі, акуратні, які візуально роблять ноги довшими. Вони мають стриманий й водночас дуже сучасний вигляд.

Капрі. Фото з Instagram

Мотокуртки — ні, спортивні куртки — так

Ті коротенькі шкіряні куртки, які колись рятували кожен образ, поступово відходять. Замість них легкі, зручні спортивні моделі, які додають розслабленості. Особливо крутий вигляд вони мають з жіночними речами — така собі гра на контрастах.

Мотокуртка. Фото з Instagram

Рибальські сандалі міняємо на плетені балетки

Так, це не жарт. Масивне взуття потроху здає позиції, а на зміну йому приходить легкість. Плетені балетки — зручні, дихаючі, ідеальні для міських прогулянок.

Плетені балетки. Фото з Instagram

Атласні спідниці вже не "вау"

Вони красиво блищать, але трохи вийшли з гри. Цієї весни варто звернути увагу на спідниці-олівці. Вони завжди були класикою, але тепер знову повернулись у модний фокус. Особливо з цікавою текстурою чи яскравим кольором.

Атласна спідниця. Фото з Instagram

Замість того, щоб сліпо гнатися за новими речами, варто трохи перезавантажити гардероб — обережно, але зі смаком. І головне носити те, що личить саме вам.

Раніше ми писали про те, які ще антитреди є цього року, про які варто знати.

Також ми повідомляли, які речі взагалі не потрібно носити у 2025 році.