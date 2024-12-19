Стильные образы с головным цветом 2025 года — какие вещи понадобятся

Девушка в образе трендового цвета. Фото: Freepik

Недавно Институт цвета объявил главный оттенок следующего года — насыщенный и теплый Mocha Mousse. Это цвет, который ассоциируется с ароматным кофе, молочным шоколадом и уютными зимними вечерами. Такой оттенок станет настоящей находкой для тех, кто ценит уют и гармонию в образах.

Cтилист Елена Шевченко рассказала в Instagram, какие вещи в трендовом цвете стоит иметь в своем гардеробе.

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Почему Mocha Mousse так особенный

Этот оттенок принадлежит базовым цветам и легко сочетается как с нейтральными тонами (белым, черным, серым), так и с яркими акцентами. Он придает образу сдержанной элегантности и делает любой лук более дорогим на вид.

Mocha Mousse подходит для всех сезонов, поэтому его можно носить не только зимой, но и весной или осенью. Универсальность цвета делает его идеальным выбором для пальто, кардигана, платьев, а также аксессуаров.

Пальто в трендовом цвете. Фото с Instagram

Как добавить Mocha Mousse в свой стиль

Эксперты советуют начать с базовых вещей в этом оттенке:

Пальто или кардиган : великолепно выглядят как в монохромном стиле, так и в сочетании с контрастными цветами.

: великолепно выглядят как в монохромном стиле, так и в сочетании с контрастными цветами. Платье : станет основой гардероба, дополняя как обычный, так и праздничный образ.

: станет основой гардероба, дополняя как обычный, так и праздничный образ. Аксессуары: сумка, ремень или обувь в этом оттенке подчеркнут ваш стиль и гармонично завершат лук.

Обувь. Фото с Instagram

Не бойтесь экспериментировать с текстурами. Сочетайте кашемир, кожу или бархат для создания эффектных образов. Например, кожаные брюки Mocha Mousse в комбинации с кашемировым свитером будут выглядеть стильно и современно.

Главный тренд 2025 года — монохром

Образы в одном цвете всегда смотрятся дорого и сдержанно. Вы можете выбрать тренч или жакет и добавить в них брюки или юбку в тон. Такой подход позволит создать цельный и завершенный вид.

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