Стильные образы с головным цветом 2025 года — какие вещи понадобятся

Трендовый оттенок 2025 года — что приобрести для модного образа
Недавно Институт цвета объявил главный оттенок следующего года — насыщенный и теплый Mocha Mousse. Это цвет, который ассоциируется с ароматным кофе, молочным шоколадом и уютными зимними вечерами. Такой оттенок станет настоящей находкой для тех, кто ценит уют и гармонию в образах.
Cтилист Елена Шевченко рассказала в Instagram, какие вещи в трендовом цвете стоит иметь в своем гардеробе.
Почему Mocha Mousse так особенный
Этот оттенок принадлежит базовым цветам и легко сочетается как с нейтральными тонами (белым, черным, серым), так и с яркими акцентами. Он придает образу сдержанной элегантности и делает любой лук более дорогим на вид.
Mocha Mousse подходит для всех сезонов, поэтому его можно носить не только зимой, но и весной или осенью. Универсальность цвета делает его идеальным выбором для пальто, кардигана, платьев, а также аксессуаров.
Как добавить Mocha Mousse в свой стиль
Эксперты советуют начать с базовых вещей в этом оттенке:
- Пальто или кардиган: великолепно выглядят как в монохромном стиле, так и в сочетании с контрастными цветами.
- Платье: станет основой гардероба, дополняя как обычный, так и праздничный образ.
- Аксессуары: сумка, ремень или обувь в этом оттенке подчеркнут ваш стиль и гармонично завершат лук.
Не бойтесь экспериментировать с текстурами. Сочетайте кашемир, кожу или бархат для создания эффектных образов. Например, кожаные брюки Mocha Mousse в комбинации с кашемировым свитером будут выглядеть стильно и современно.
Главный тренд 2025 года — монохром
Образы в одном цвете всегда смотрятся дорого и сдержанно. Вы можете выбрать тренч или жакет и добавить в них брюки или юбку в тон. Такой подход позволит создать цельный и завершенный вид.
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